El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional, Carlos Clemente, planteó la necesidad de un abordaje interinstitucional del ciberbullying y grooming. "No se puede esperar que sea tarde, en estos casos el silencio está presente", sostuvo.

La virtualidad y la tecnología, trae también otras cosas "Los casos de ciberbullying y grooming son mucho más frecuentes de lo que creemos"

"Los casos de ciberbullying son muy conocidos o en oportunidades la víctima lo sufre en silencio, hasta en su propia familia ocultándolo por el temor y la manera en que se ve afectada, los padecimientos de los adolescente sobre todo y el sufrimiento de las familias, nos invita reflexionar. ¿Qué estamos haciendo como comunidad para abordar esta problemática tan compleja?", planteó Clemente.

"Los casos de ciberbullying y grooming son mucho más frecuentes de lo que creemos", afirmó. E indicó que "se plantean en la mayoría de charlas y reuniones con víctimas, de esos perjuicios de 'amigos' sin la correcta educación recibida en sus casas y muy pocas veces esas situaciones trascienden públicamente".

Plan integral

Desde el Foro destacaron que el trabajo que se hacía en algunas escuelas "es muy importante, pero es necesario un abordaje integral". “El Estado debe ser la cabeza de esto y convocar a clubes, vecinales, escuelas y demás organizaciones de la comunidad. Hay muchas personas que pueden aportar desde sus experiencias”, sostuvo Clemente.

La propuesta del Foro de Integración y Desarrollo es crear un Plan Integral para abordar la problemática y llegar, principalmente a los adolescentes y jóvenes que concurren a establecimientos educativos en la provincia. El mismo deberá contemplar la convocatoria de reuniones periódicas, propiciar espacios de capacitación para docentes y para la sociedad en general; y promover campañas de concientización permanentes.

"Los abusos reiterados, el maltrato psicológico, son cosas que no se advierten a primera instancia y pueden llevar a desenlaces lamentables. Hay niños, niñas, jóvenes, que van con miedo o no quieren ir a la escuela, que buscan aislarse", manifestó. En ese sentido recalcó que "es muy importante lo que hagamos en casa. Tenemos que explicarles a nuestros hijos que el dinero, el color de la piel, la posición social, las zapatillas o la ropa, no pueden ser motivo de burla ni de violencia".

"Muchos considerarán que esto es algo elemental, ¿cuántos lo practican en su casa?. Aportemos otras herramientas en ese crecimiento, el de la amistad, la solidaridad y la ayuda al prójimo, al compañero de aula o de deportes o del barrio", añadió.

"Recordemos que la violencia y la discriminación tienen efectos negativos sobre la salud física y mental de los niños y las niñas".

Para finalizar, Clemente dejó un mensaje referido a la salud, no menor para los tiempos que se viven, "No solo desde la curricula escolar debe haber un fuerte compromiso en los todos los niveles de educación sobre la higiene en protocolos sanitarios, en la utilización de barbijo y su cuidado, como algo de manera normal, en los hábitos cotidianos".

"Los problemas del pasado sin solución, son presente, sumados a una nueva escuela, que debe adaptarse de manera urgente al presente, que es futuro, tanto en conectividad, cómo en los esquemas de protección de salud en sus establecimientos"