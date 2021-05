https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió en República Dominicana. Mayra Alonso se vistió de blanco y se metió en un ataúd para que la velaran.

Viral Organizó su propio funeral: "quería celebrar mi muerte y mi vida"

Una mujer dominicana organizó su propio funeral para compartir la experiencia de la ceremonia junto a su familia y amigos. Mayra Alonso se vistió de blanco y se metió en un ataúd para que la velaran.

Además, alquiló un coche fúnebre y pagó todos los preparativos. “Me siento feliz porque estoy compartiéndolo con toda mi gente, era mi mayor deseo. Este covid hay que agradecerle a Dios que nos dejó vivas y si nos dejó vivas hay que compartir”, describió ella misma en un video.

“Si yo me muero mañana, no quiero que me hagan nada porque ya lo hice en vida. Gracias a toda mi gente que compartieron esto. Hace un año y medio que yo quería celebrar mi muerte y mi vida”, añadió.

Según explicaron en Al rojo vivo, el funeral de Mayra fue el primer pagado íntegramente en vida por el homenajeado y tuvo un costo de mil dólares.

La mujer pasó cerca de una hora y media dentro del féretro mientras que muchos invitados se mostraron felices por la celebración, otros tantos fingieron estar tristes para darle a esta mujer de 59 años el gusto de ser despedida como ella lo hubiera querido.

Además, ella misma se encargó de mencionar que, cuando fallezca, no quiere que la velen dado que ya tuvo la oportunidad de vivir esa experiencia en vida y poder compartirlo con sus allegados.