https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.05.2021 - Última actualización - 9:03

8:25

La nueva disposición provincial, que se puso en marcha desde este lunes, establece suspensión de clases presenciales en todos sus niveles para ambas localidades, teniendo que volver a la modalidad virtual, al menos por una semana.

En Rosario y San Lorenzo Nuevas restricciones: qué pasa con el funcionamiento de los gimnasios y jardines La nueva disposición provincial, que se puso en marcha desde este lunes, establece suspensión de clases presenciales en todos sus niveles para ambas localidades, teniendo que volver a la modalidad virtual, al menos por una semana.

Ignacio Pellizzón | region@ellitoral.com

El nuevo decreto firmado este domingo por el gobernador, Omar Perotti, mediante el cual se endurecen las restricciones en Rosario y San Lorenzo durante siete días, excluye a los gimnasios y jardines de infantes.

Tanto desde el sector que aglutina los jardines como la Cámara que nuclea a los gimnasios mostraron su beneplácito de que se haya reconocido "la importancia y la esencialidad” de ambos espacios en tiempos de pandemia

La nueva disposición provincial, que se puso en marcha desde este lunes, establece suspensión de clases presenciales en todos sus niveles para ambas localidades, teniendo que volver a la modalidad virtual, al menos por una semana.

También reduce el horario de funcionamiento de negocios gastronómicos y comercios desde las 19 horas hasta las 6 de la mañana, pudiendo trabajar únicamente bajo formato Take Away y Delivery.

Durante estos días también se prohíben los deportes grupales al igual que los casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta.

“Vemos con buenos ojos que el gobierno ha reconocido la importancia y la esencialidad de la actividad física”, expresaron desde la Cámara de Gimnasios en un comunicado al que tuvo acceso El Litoral.

“Seguimos defendiendo nuestra postura respecto a que los gimnasios somos parte de la solución ya que promovemos un espacio seguro, controlado, con la posibilidad cierta de garantizar la aplicación de un protocolo para que las personas puedan ejercitarse”, indicaron.

“En los gimnasios se controla el aforo, no hay ingresos masivos de personas, no hay lugar para socializar, los protocolos que se aplican en un gimnasio son estrictos respecto al uso permanente del barbijo", agregaron. En ese sentido remarcaron: "Trabajamos con turnos limitados a una hora por lo que no hay permanencia de las personas en nuestras instalaciones”, destacaron.

Y, finalmente, se detuvieron en la situación económica del rubro, que se vio afectado en una primera etapa de la pandemia de Covid-19. “Somos comercios respecto a nuestra estructura económica, por lo que deriva que no recibimos ningún tipo de ayuda estatal y en lo que respecta a la pandemia los clubes han sido asistidos por el gobierno desde el inicio”.

Javkin a la carga

El Intendente de Rosario, Pablo Javkin encabezó este lunes una conferencia de prensa para señalar su contrariedad para con las últimas disposiciones del gobierno nacional, y la adhesión provincial que Perotti definió este domingo, aunque por una semana, no ya hasta el 21 de mayo.

"Está bajando el Rt de los contagios, la razón, la incidencia se muestra amesetada. Es el camino a seguir", señaló y anunció que hay 209.300 personas vacunadas en Rosario, con una dosis, y ese era el objetivo que se habían planteado en el municipio. Asimismo, dijo que esta semana recibirá una nueva tanda de dosis 1 y 2 de la vacuna Sputnik V.

A su vez, dijo: “Es un momento de adoptar restricciones, pero la última medida a tomar debiera ser la suspensión de presencialidad de los chicos en la escuela. Tiene que ser lo último a tomar, no estar en el orden de las primeras medidas. Y parece más lógico en una provincia que ha tomado la precaución de vacunar a sus docentes en altísimo porcentaje, debiera priorizar la presencialidad antes que otras actividades. Esta es la posición del municipio y es lo que plantearemos esta tarde a las 17 cuando vayamos a una reunión con el gobernador”, afirmó Javkin.