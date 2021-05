El desesperado pedido de ayuda de Luisito de "Cuestión de Peso"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.05.2021

El exparticipante del reality pesa 300 kilos, y sus ex compañeros hicieron un pedido para que reciba atención médica urgente. "Está al borde de la muerte", aseguran.

Luis Zerda, el ex participante de "Cuestión de Peso" conocido como Luisito, vuelve a atravesar un duro y crítico momento de salud. Por eso, algunos de sus ex compañeros y amigos del reality de descenso de peso, hicieron un desesperado pedido a las autoridades de la Municipalidad de Las Parejas, una ciudad del Departamento Belgrano, Provincia de Santa Fe para que sea internado lo antes posible porque "se está yendo".

Pablo Bragale, un excompañero del programa de El Trece que luego pasó a NET TV, pidió ayuda urgente para Luisito, y compartió varias imágenes de Zerda, quien está pesando 300 kilos, para hacer un llamado desesperado a que lo internen.

"Sr intendente de @munilasparejas Horacio Compagnucci, Él es @luiszerda_ok vive en su pueblo. Sé que lo conoce y sé que lo ha ayudado, pero hoy está al borde de la muerte... pesa 300 kilos y se le han reventado cuatro venas y tiene hemorragias. Necesitamos ayuda urgente", dice el comienzo del posteo publicado por Bragale

Luego, citando a las cuentas oficiales del Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a la del Gobierno de Santa Fe, a la del Ministerio de Salud del Gobierno de Santa Fe, a Lucila De Ponti, la Diputada provincial de Santa Fe e integrante del Movimiento Evita, y a Marcos Cleri, diputado Nacional por Frente de Todos, Bragale pidió: "Necesitamos ayuda urgente... sabemos de un programa de obesidad y el necesita ingresar ahí y ser internado...@marcoscleri @luciladeponti por favor ayúdennos", escribió junto al hashtag #SantaFeLuisiTeNecesita.

Días días atrás, Bragale pidió ayuda urgente, pero para conseguirle a Luisito gasas, vendas, alcohol, pervinox, Platsul, medias blancas, cinta adhesiva hipoalergénica y jabón blanco, que actúa como

El pasado 28 de marzo, el propio Luisito se refirió a su dramática situación de salud: "Creo que pedir ayuda no es malo. Todo lo que pueda recibir de ustedes es un milagro. En mi situación es muy difícil conseguir cualquier cosa. Sus cariños me hacen bien. Me dan ganas de seguir. Espero que alguna institución se haga cargo, yo quiero una internación, porque mi caso es muy difícil. Tengo miedo de acostarme y mañana no poder levantarme de la cama", manifestó en un posteo publicado en su cuenta de Instagram.

Previamente, en diciembre de 2020, había expresado: "No es fácil ser Luisito, a veces la gente espera algo de vos, u opina y se mete en mi vida sin saber. A veces hasta cuando hago reír o les caigo simpático hay un gordito que sufre y llora. Pero aún asi, siempre tiro para adelante porque es lo que me enseñaron. No me digan lo que tengo que hacer, ayúdenme a ser mejor".

El joven santafesino formó parte de CDP en 2010, donde bajó 90 kilos. Luego volvió al ciclo en 2017 pesando 216 kilos.

En abril de 2019, su ex compañero Gastón "El Retutu" Villegas, pidió ayuda por él a través de su cuenta de Facebook. "Se encuentra en una situación muy complicada y necesita ayuda. Está en total abandono con respecto a su enfermedad, la obesidad", escribió el ganador de CDP 2010 en ese momento.

Si bien el cantante sabía que Luisito tuvo varias oportunidades para salir adelante y las desaprovechó a todas, pidió que "no lo critiquen ni lo juzguen" porque "él está muy enfermo".

El noviembre de 2019, Luisito reiteró su pedido a través de las redes. “Quiero ser concreto en el pedido, me estoy muriendo en vida. Quiero poder tener un tratamiento, hoy estoy pesando casi 250 kilos. Quiero poder tener una posible operación, quiero que me vea algún médico, me quiero pesar en una balanza”, comenzó diciendo. Y agregó: “Todo eso no lo estoy pudiendo hacer porque no tengo los recursos, no hay herramientas acá”.

Días después, Luisito fue invitado a Pamela a la tarde y dio detalles sobre su enfermedad. “Estuve muchos años en Cuestión de Peso, ahí bajé muchos kilos pero el efecto rebote que hacía era impresionante. Ni bien bajaba 40-50 kilos, aumentaba 70-80. La última vez, que es esta, fue la peor. Estoy pesando casi 225 kilos”, reveló Zerda en ese año.

La fuerte defensa a Luisito de Cuestión de Peso tras el pedido de ayuda

Si bien Luisito y Pablo Bragale, quien lo ayuda, recibieron muchos mensajes de apoyo y consultas sobre cómo colaborar, también hubo comentarios duros respecto al accionar de Zerda.

Furioso, Bragale salió a responder: "Un amigo tiene una recaía en la enfermedad y se está yendo... mucha gente le da apoyo pero después están los de siempre, que solo saben criticar desde un teclado sentados cómodos en sus casas...son los que el día que el barba se lo lleve llorarán, rasgarán sus vestiduras y le darán espacio en medios o redes sociales... los que hasta harían de su cara remera pero hoy solo critican y juzgan".

"La verdad no los entiendo miraban un programa donde se explicaba que es crónico, se reían y jodían con él pero ahora solo escriben para hacer leña. En parte entiendo el por qué estamos como estamos en la humanidad, pero por los que están y los que ayudan seguiré luchando porque no quiero que él siga el camino que le deparó la vida a Maxi... no quiero llorar a nadie mas", concluyó Bragale haciendo referencia a Maxi Oliva, quien murió en julio de 2019.