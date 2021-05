Avanza el Renatep: conocé los números de la economía popular en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El registro busca reconocer y formalizar a trabajadores y trabajadoras para acceder a programas de empleo, seguridad social y capacitación. “Es fundamental visibilizar esta parte importante de la población económicamente activa”, aseguró la diputada Lucila De Ponti.

En su primer informe de implementación, el Registro Nacional de Trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular –RENATEP- ya cuenta en todo el país con 2.093.850 inscriptos anotados entre julio del 2020 y febrero de 2021. Este instrumento nació con el objetivo de obtener datos sobre este sector de la población que permita pensar, planificar y desarrollar políticas públicas destinadas a avanzar en su reconocimiento.

A nivel nacional, los datos muestran que la economía popular es una realidad en el desarrollo económico de todo el territorio, con una presencia mayoritaria de mujeres (57,1%) sobre varones (42,9%), con una población mayoritariamente joven y de mediana edad –el 35% tiene entre 25 y 35 años- que se organiza de manera individual (58,6%) o colectiva (41,4%) y desarrolla su tarea especialmente de forma domiciliaria (64%).

“Para comprender el mundo del trabajo en el Siglo XXI es indispensable visibilizar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que representan una parte importante de la población económicamente activa”, explicó la diputada Lucila De Ponti, impulsora de la Ley de Emergencia Social sancionada en 2016 de la cual se desprende este instrumento.

“Reconocerlos como trabajadores es el primer paso para empezar a garantizar los derechos que les corresponden y un ingreso digno. Hay que construir nuevas instituciones laborales que se adapten a las transformaciones de la sociedad y el RENATEP va en ese sentido”, aseguró la legisladora del Movimiento Evita.

Los números de la economía popular en Santa Fe

Los datos puntuales muestran que en la provincia se inscribieron hasta el momento 94. 129 personas. El porcentaje mayor -36,4%- se desempeña en tareas vinculadas a “servicios personales y otros oficios” (limpieza, peluquería, cocina, etc.), seguido por “servicios sociocomunitarios” -19,9%- (trabajador/a de merenderos, cuidado de personas, medios comunitarios, etc.) y “comercio popular y trabajo en espacios públicos” -15,8 %- (Vendedor/a ambulante, feriante, artesano, etc). Completan la lista “Recuperación, reciclado y servicios ambientales”, “Construcción e infraestructura social”, “Industria manufacturera”, “Agricultura familiar y campesina” y “transporte y almacenamiento”.

A nivel nacional -según la cantidad de inscriptos hasta la fecha-, Santa Fe representa el 4,4% de los trabajadores de la economía popular del país, la mitad si se lo compara con el 8,3% de asalariados privados según el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), lo que demuestra el fuerte impacto de este sector en la realidad económica.

“En este momento necesitamos el esfuerzo, el aporte y la tarea de todos, por eso es imprescindible avanzar en acompañar y brindar un marco regulatorio y de derechos a los empleos y formas de producción que hasta ahora no cuentan con un reconocimiento adecuado”, explicó De Ponti.

“Para poder consolidar la recuperación económica, es clave que desde el Estado se avance en atender las demandas de este amplio sector, capacitando, desarrollando y ampliando su capacidad productiva y los puestos laborales que genera”, finalizó.