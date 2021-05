Dio a luz Rubén Castro, el primer hombre embarazado de España

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El joven trans de 27 años ha dado a luz seis días más tarde de lo previsto.

Rubén Castro, un joven trans español cuyo proceso para quedar embarazado conmovió a usuarios en redes sociales y a la comunidad LGBT, anunció que dio a luz a su bebé.

“Luar ha llegado”, escribió Castro en las redes sociales para compartir con sus seguidores la noticia junto a una imagen del recién nacido.

“Perdonad el silencio, la ausencia y el no contestar a vuestros mensajes, estaba dándole la bienvenida a esta preciosidad que tengo de hije. Finalmente decidió que el uno de mayo era buen día para salir”, escribió Castro en Instagram, la red social en la que en los últimos meses compartió los avances de su embarazo. “Ha sido lo más difícil y deseado que he vivido hasta ahora”, agregó. “La aventura solo acaba de empezar”.

El embarazo de Castro, quien se define como una “persona transmasculina no binaria”, fue muy mediático y seguido en España al ser una de las primeras personas trans del país en gestar un bebé y hablar abiertamente sobre la paternidad trans gestante.

El joven madrileño de 27 años de edad congeló sus óvulos antes de empezar su transición hace unos años; en el momento en el que le dieron el visto bueno para iniciar el proceso paralizó sus tratamientos hormonales. Tampoco se ha sometido a una mastectomía porque su deseo también es dar el pecho a su hijo.

El joven español documentó de todo el proceso para poder darle visibilidad a su caso y para demostrar que es posible ser un padre trans. De hecho, está grabando un documental sobre la paternidad trans gestante en el que cuenta cómo ha sido todo el embarazo. Para lograr poder gestar a su bebé tuvo que pasar por un comité de ética donde los médicos establecieron si era posible que se quedara embarazado.

Castro pudo acceder al proceso desde la Sanidad Pública española y dijo que su caso, aunque tuvo dificultades, coincidió con la aprobación de una ley que en Madrid contempla estos casos desde 2016.

Por eso, en un posteo reciente en las redes, recordó a los hombres trans que quieren dar a luz pero no pueden debido a obstáculos sanitarios, legales o económicos. “Me hierve la sangre que a día de hoy estemos así, que un compa a unos kilómetros de distancia vea frustrada la posibilidad de acceder a lo que yo he podido”, escribió. “O que este proceso dependa de tu situación o posibilidad económica, o de cuánto puedas destinar a ello teniéndolo como prioridad absoluta. Ojalá esto cambie pronto, ojalá mejore la atención sanitaria para que no tengamos que huir de ello. Ojalá se apruebe la ley estatal que igualaría estas cuestiones y podamos tener el mismo acceso”.

Por otra parte, Castro dijo que ahora tendrá que luchar con el Registro Civil porque aún no está claro si será registrado como padre o madre del bebé, ya que tiene la documentación legal cambiada.