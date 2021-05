Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.05.2021

14:20

Demoras e impaciencia

LORENA

"Quiero referirme a los hisopados del viejo Hospital Iturraspe. Yo me lo realicé el día lunes 26/4, a las 11. Hasta el día sábado 1° de mayo no me han dado el resultado. ¡¡Vergonzoso!! Llamé muchas veces para reclamar y me dicen que no está cargado en el sistema. ¡¡Seis días sin saber el resultado!! Encontré gente poco amable y paciente detrás de la comunicación. Nada que ver con el año pasado, que había buen trato y amabilidad. ¿A dónde hay que recurrir en estos casos? Gracias por el espacio".

****

Falta recolección de ramas

GERMÁN RAMÍREZ

"En Lavalle y Pje. Ferreyra, la esquina tiene una montículo de ramas. En realidad, así están todas las esquinas de María Selva. También en calle Alberdi. Cliba hace dos semanas que no retira las ramas de las calles...".

****

Indignación

UN LECTOR

"El senador Traferri ha presentado un proyecto 'revolucionario': hacer baños sin distinción de género, en los edificios públicos. Ante esta paparruchada, yo le diría al senador Traferri que no necesitamos senadores para que hagan proyectos de esta envergadura; si este va a ser el tipo de proyectos que presentan, mejor cerremos la Legislatura provincial, nos ahorramos todo el aparato legislativo, ya que a este tipo de iniciativas las puede presentar en una sociedad vecinal de un barrio. Digo todo esto con ironía, porque lo que tengo realmente es una inmensa indignación, por el calibre de dirigentes que tenemos. En situaciones en que el país está al borde del abismo, ¿estos sujetos presentan estos proyectos como para mejorar la vida de la sociedad? Los cargos que estos señores ocupan están reservados para hombres de bien, que buscan el bien común. Ojalá El Litoral publique este mensaje. Los ciudadanos estamos hartos, indignados. No tenemos canales para manifestar nuestras diferencias, nuestra indignación. Por eso acudimos a este espacio que nos brinda este diario. Muchas gracias".

****

Llegan cartas

¿Se está haciendo todo lo posible por los enfermos de Covid?

ALEJANDRO, LAURA, MARÍA BELÉN Y VERÓNICA ROMERO

Nuestra mamá sufría esclerodermia limitada, enfermedad que pudo haber afectado en cómo el Covid se la llevó... O no. Nuestra madre ingresó a un sanatorio cercano a la terminal de ómnibus, el martes 20. Permaneció hasta el sábado 24 y cada informe decía que estaba estable, pero sin una respuesta favorable a los antibióticos. Es por eso que al ver que la situación se complicaba, deciden trasladarla al nuevo hospital Iturraspe, cursando una neumonía bilateral. En nuestra opinión, tardaron demasiado. El domingo a la madrugada, llega a la sala de aislamiento Covid del nuevo Iturraspe. Con el mismo tratamiento, y rechazando los médicos, aunque prácticamente les rogamos, la opción del ibuprofeno inhalado y el plasma. El informe del domingo dijo que estaba estable, pero que necesitaba responder a los antibióticos... Todo igual... ¿Para qué la trasladaron a un sitio de mayor complejidad? Seguimos insistiendo con los tratamientos, les dijimos que ya teníamos el ibuprofeno inhalado disponible, pero no hubo respuesta. Esa tarde, mamá ya no contestó más ningún mensaje. La desesperación nos invadió. Aunque sabiendo que estaba solo en una sala de observación, imaginamos que sería la batería. La madrugada del lunes nos llamaron informando que mamá era ingresada a terapia intensiva, UTI 4. Volvimos a insistir con el ibuprofeno y el plasma, y nos dijeron que no. Antes de la UTI, se suele intentar la terapia de alto flujo; en ella la saltearon. Se durmieron en ver su cuadro. Hablamos con el médico... Y con una frialdad pocas veces vista, nos explicó su condición. Para él no iba a pasar de 24 hs. El martes a las 7 am, mamá fallece. Desde que entró al hospital, se convirtió en un caso de Covid más, no en Adelaida..., paciente con Covid y determinadas características.

Mamá murió porque nadie la vio como una paciente. Porque no se hizo todo lo que se podía. Porque parece que solo hay números dentro del Iturraspe.

Nuestra mamá ayudó en todos los barrios de la ciudad, misionó en Chaco, ayudó a mamás primerizas del Cullen a amamantar. Daba de comer a indigentes los domingos. Era madre de 4 hijos, tenía 7 nietos y un gran corazón. Pero se la llevó un grupo de médicos sin vocación.

****

Falta de solución

VECINOS DE CALLE MORENO AL 2800 y 2900

Un numeroso grupo de vecinos, de calle Moreno al 2900 y al 2800, angustiados y al borde de un ataque de nervios por los ruidos ocasionados por las 10 Líneas de colectivos que pasan en menos de un minuto, hemos elevado a la Subsecretaría de Movilidad y Transporte, ejercida por el señor Lucas Crivelli, nota explicando el inconveniente y recibimos una respuesta muy alejada a la solución del problema. Invoca el señor una resolución de que los ómnibus no pueden pasar por calle 9 de Julio y Gral. López. Le damos como alternativa que las 10 Líneas sean redistribuidas en forma equitativa, en diversas calles, como solución inteligente y eficaz al tema.

Estamos encerrados en nuestros domicilios, con ruidos imposibles de soportar, y nuestra salud emocional ya está totalmente deteriorada.

Rogamos que por medio de este diario, sean leídas nuestras palabras por parte de los integrantes de la Subsecretaría de Movilidad y Transporte, y contemplen nuestra angustia.

Los saludamos atte., los Vecinos Agrupados de calle Moreno al 2800 y 2900 y adyacencias.

Muchas gracias al diario.