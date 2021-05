https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.05.2021 - Última actualización - 15:53

15:50

El actor se despide "temporalmente" de sus abdominales para meterse en la piel de un exboxeador que abandona su carrera para hacerse cura.

Padre Stu Mark Wahlberg engordó 13 kilos en seis semanas para interpretar a su próximo personaje El actor se despide "temporalmente" de sus abdominales para meterse en la piel de un exboxeador que abandona su carrera para hacerse cura. El actor se despide "temporalmente" de sus abdominales para meterse en la piel de un exboxeador que abandona su carrera para hacerse cura.

A los actores les encanta presumir en redes sociales de los cambios físicos drásticos que realizan para un papel. Especialmente los que forman parte del universo Marvel, que están obligados a subir el porcentaje de masa muscular hasta límites inalcanzables para el resto de mortales. Pero las estrellas de cine saben que en realidad no son los músculos los que les hacen ganar premios, sino adelgazar o engordar hasta quedar irreconocibles. Y parece que eso, ganar por fin alguno importante, es lo que espera hacer Mark Wahlberg con su nuevo film.

Aunque ya estuvo cerca de llevarse el Oscar al mejor actor secundario en 2007 tras ponerse a las órdenes de Martin Scorsese en Infiltrados; Wahlberg es uno de esos nombres que llenan las salas pero nunca tienen el reconocimiento profesional que merece. Por eso, harto de ser ignorado en todas las galas año tras año, ha decidido darlo todo y cambiar sus abdominales esculpidos en piedra por una incipiente barriga para meterse en la piel de un boxeador convertido en sacerdote, que es de lo que va Padre Stu, su nuevo proyecto.

Se trata sin duda de una apuesta fuerte para el actor de 49 años, que siempre ha sido un loco del fitness y que en el pasado llegó a reconocer que se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para cumplir el exigente entrenamiento necesario para tener uno de los cuerpos más admirados y envidiados de todo Hollywood.

Una rutina que ha tenido que cambiar por una dieta hipercalórica para ganar en solo seis semanas los 14 kilos que exige el guion. Y no parece que le esté costando mucho, ya que de momento solo lleva tres semanas intentándolo y ya ha engordado 6 kilos, tal y como él mismo ha mostrado en su Instagram.

Eso sí, siempre supervisado por un nutricionista y no atiborrándose a comida basura como bromeó hace unas semanas en el programa de Jimmy Kimmel hablando de esta película. “Llevo tanto tiempo a dieta que ahora solo pienso en comerme todo lo que se me ponga por delante”, afirmaba entonces a modo de broma. Eso sí, sabiendo siempre que no le costará nada volver a ponerse en forma en cuanto termine el rodaje, que es evidente que si hay alguien constante a la hora de alcanzar un objetivo marcado, es él.