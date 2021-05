Oscar Martínez: "Las Audiencias Públicas fueron un evento inédito en la provincia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo expresó el Coordinador del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados luego de finalizar la quinta y última Audiencia Pública. Con todos los antecedentes de las mismas se procederá a la redacción de la ley que espera ser aprobada en los próximos meses.

Las Audiencias fueron realizadas en las cinco ciudades más importantes de la provincia: Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista. Más de ciento cincuenta oradores y trescientos participantes tuvieron la oportunidad de hacer sus aportes para la redacción de la Ley. Todos ellos, funcionarios de los tres poderes, Colegios de profesionales, Asociaciones de Víctimas, familiares de víctimas e integrantes del Observatorio de Víctimas Nacional tuvieron la oportunidad de ser escuchados. La ley Nacional de Víctimas, la ley de Víctimas de la provincia de Buenos Aires, y los proyectos presentados en la Cámara Baja provincial les fueron facilitados como antecedentes a cada uno de los participantes. Además, las cinco Audiencias fueron grabadas en su totalidad para ser utilizadas para el mismo fin.



Esta quinta Audiencia, organizada en el Colegio de Abogados de Rafaela, fue finalmente realizada de manera totalmente virtual debido a la situación de emergencia sanitaria en la que se encuentra la provincia. La apertura de la misma estuvo a cargo de la Dra. Mabel Eusebio, Presidenta del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción con sede en la ciudad de Rafaela.



Luego del inicio, el diputado provincial Oscar Martínez, Coordinador del Observatorio de Víctimas de Delitos, realizó una síntesis de lo tratado en las Audiencias anteriores. “Durante estas Audiencias hubo una enorme cantidad de aportes, quiero agradecer en especial las Asociaciones y familiares de víctimas y también a todas las autoridades que estuvieron presentes a lo largo de estos casi dos meses. Yo suelo decir que la presencia de todos y cada uno de los poderes del Estado y de todos y cada uno de los niveles de gobierno demuestra nuestro reconocimiento de que realmente estamos en deuda con este colectivo de personas atravesadas por el delito, y es el desafío del Observatorio poder saldar esa deuda a través de la concreción de una Ley provincial de Derechos y Garantías de las Víctimas y sus familiares que es el objetivo que hemos tenido desde el comienzo”, afirmó.

Foto: Prensa Oscar Martínez



Luego, Martínez resumió algunos de los aportes y compromisos que fueron realizando los funcionarios a lo largo de las Audiencias Públicas. “En primer lugar quiero reconocer al Secretario de Justicia de la provincia -Dr. Gabriel Somaglia- la incorporación de -dentro del acuerdo que se ha hecho con tres los poderes para avanzar en un mayor acceso al sistema de justicia y mejorar la calidad institucional de la provincia- la decisión de incorporar una Ley de Víctimas. Este hecho lo celebramos, al igual que las expresiones muy claras del gobernador Perotti en el inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura el pasado sábado respecto de avanzar en un consenso para lograr que Santa Fe pueda contar pronto con esta ley. En ese sentido nos interesaría sobremanera que el Poder Ejecutivo pudieran definir respecto de cuál es su posición en lo que concierne a dentro de qué ámbito debiera funcionar la Defensoría de las víctimas y familiares,” manifestó.



Y agregó que “Otra cuestión que me parece importante, ya que fue parte de de la alocución del Gobernador el pasado 1º de Mayo, es si cree que la Reforma del Código de Procedimiento Penal Juvenil debiera habilitar la figura del querellante dentro de esta ley, incorporando cuestiones procesales a una ley que también incluye cuestiones de fondo como sucede en la ley nacional, o si debería esperar ese amplio debate para la reforma del Código que fue propuesto en el ámbito de la Legislatura, y además con qué recursos debiera contar ese organismo y eventualmente qué relación habría con los Colegios de Profesionales para brindar esta atención integral que se necesita. Y entendiendo también que es uno de los desafíos que se han planteado desde el ámbito provincial, ver cómo podríamos articular en esta ley la participación de los municipios en esa atención integral de las víctimas”.



“Queremos dejar sentada también la posibilidad de que puedan acercarnos estas definiciones desde el ámbito del Poder Judicial de la provincia. El pasado sábado nuestro gobernador habló de que en la provincia hay un registro que triangula la información policial, judicial y de los distintos niveles de atención en las áreas de Salud y de Desarrollo Social y de Género para contar con información válida y confiable sobre la problemática de la violencia de Género. Nos interesa mucho poder contar con este tipo de registro, y las Asociaciones de Víctimas y expertos en el tema nos han solicitado su elaboración y la posibilidad de triangulación de información entre las distintas áreas para todas las víctimas de delitos”, sostuvo Martínez.



Agradecimientos



Más adelante, el legislador agradeció a cada uno de los funcionarios y funcionarias que estuvieron presentes en todas las Audiencias por el compromiso y el apoyo brindado al Observatorio a lo largo de todo este proceso. Entre ellas destacó a la Defensora General, Jaquelina Balangione, por sus valiosos aportes en materia de violencia institucional. También a los Fiscales Regionales, y al Fiscal General Jorge Baclini “quien ha dado una definición tan contundente sobre que la víctima tiene que estar a la par del imputado y en lo que respecta a la necesidad de que la ley contemple la pluralidad de tipos de víctimas porque no existe una sola clase de víctima sino varias, que tienen una realidad distinta según la edad, el género y el tipo de delito”. Agradeció muy especialmente también el compromiso del Procurador de la Corte Jorge Barraguirre, de los integrantes del Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial, de los jueces federales y camaristas de quienes destacó el aporte de “la necesidad de generar empatía con las víctimas y sus familiares para evitar la revictimización y el sentimiento de culpabilidad que muchas veces se genera justamente por esa falta de empatía”. Además, mencionó en sus agradecimientos a las autoridades de la Defensoría del Pueblo en la persona del Dr. Raúl Lamberto y los Defensores adjuntos que participaron en todas las Audiencias “quienes han manifestado su convicción de la necesidad urgente de un oído integral de los aspectos de las víctimas que no solo incluya las cuestiones penales sino el acceso a la justicia, que no es solamente el acceso a la jurisdicción”. Y sostuvo la importancia de la participación en estas Audiencias de integrantes del Observatorio de Víctimas del Congreso Nacional “quienes cuentan con una gran experiencia en el tema de la ley de Víctimas y nos han ayudado enormemente al igual que todos y cada uno de las y los integrantes de las diferentes Asociaciones de Víctimas tanto de la provincia como nacionales como Usina de Justicia y Madres del Dolor, entre tantas otras”.



Al finalizar Martínez aseguró que “estamos concluyendo un evento inédito en la provincia de Santa Fe, construyendo amplios consensos para la elaboración de esta ley. Aún en el abordaje de un tema tan difícil y doloroso como lo es la problemática de las víctimas de delitos y sus familiares, el hecho de la realización de estas Audiencias y de la próxima redacción de la ley, sin dudas es un motivo de celebración.”