Martes 04.05.2021 - Última actualización - 19:31

Buena afluencia de compradores y cierre de negocios.

En concordancia con Chicago Los granos cerraron con subas en Rosario

Los precios de los granos concluyeron la jornada con subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en concordancia con lo sucedido en el mercado de Chicago, con buena afluencia de compradores y cierre de negocios.

El maíz con descarga inmediata subió US$ 10 hasta US$ 230 la tonelada, mismo precio para el tramo contractual y para la descarga entre junio y diciembre del presente año.

Respecto al maíz de la próxima campaña 2021/22, para la entrega en marzo la mejor oferta se ubicó en US$ 200; abril, en US$ 190; y mayo en US$ 195.

En cuanto a la soja, no hubo ofertas por mercadería con entrega inmediata, mientras que por fijaciones se ofrecieron US$ 340 la tonelada, US$ 5 por encima de la jornada previa y en pesos $ 31.800.

En cuanto a la posición junio/julio y agosto/septiembre la mejor propuesta de compra alcanzó los US$ 340, mientras que para la de octubre/noviembre se ofrecieron US$ 343.

Por el trigo con entrega corta hasta el 7 de mayo se ofertaron US$ 225 la tonelada, US$ 5 más que ayer.

Luego, el tramo contractual aumentó US$ 8 hasta US$ 220 la tonelada respectivamente.

Por otro lado, por el cereal para descargar en noviembre se ofertaron US$ 215; entre el 1 de diciembre y el 15 de enero y enero y marzo de 2021, US$ 220 la tonelada.

Por último, el girasol cerró a US$ 430 la tonelada.