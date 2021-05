Echan a Lehmann del Hertha por un mensaje racista

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex arquero de la selección alemana realizó un comentario que lo obligó a dejar su cargo en el club de Berlin.

El ex arquero de la selección alemana de fútbol Jens Lehmann se vio forzado a dejar con efecto inmediato su puesto en el consejo de administración del Hertha Berlin por un mensaje de texto racista.

Un portavoz del inversor del Hertha Lars Windhorst señaló que Lehmann ya no es asesor de la empresa, cargo que le permitió ocupar un lugar en el consejo del club de la primera división del fútbol alemán.

Lehmann fue nombrado por la empresa de Windhorst y entró en el consejo del club en sustitución del ex entrenador del equipo Jürgen Klinsmann hace un año.

El ex jugador de la selección alemana Dennis Aogo, comentarista del canal de pago Sky TV, había compartido anteriormente en Instagram un mensaje de Whatsapp de Lehmann en el que este preguntaba: "¿Es Dennis nuestro negro para cumplir con la cuota?".

Lehmann se disculpó en la red social Twitter, pero el daño ya estaba hecho, pues el Hertha también se congratuló de que ya no forme parte de la directiva del club.

"El Hertha BSC se distancia de cualquier forma de racismo", dijo el presidente del club, Werner Gegenbauer. "Tales declaraciones no se corresponden de ninguna manera con los valores que defiende el Hertha y por los que hace campaña activamente".

El jefe de deportes de Sky Alemania, Charly Classen, dijo que estaba "muy decepcionado" con el comportamiento de Lehmann, quien en el pasado también trabajó como comentarista del canal.

Classen anunció que la emisora tenía previsto dejar de invitarlo a sus programas. "En Sky condenamos cualquier forma de racismo y no le damos ningún espacio ni plataforma", subrayó.

Por su parte, Lehmann trató de defenderse. "Ya he hablado con Dennis por teléfono y le he pedido que me perdone si mis declaraciones han resultado irrespetuosas", declaró Lehmann al tabloide alemán "Bild".

"No era esa la intención en absoluto, sino que era positiva. Como comentarista de Sky está bien informado y tiene muy buena presencia. Y, por ello aporta más rating. Eso es lo que quería decir, pero lo expresé de forma desafortunada", argumentó el ex aquero.

Lehmann no explicó a quién iba dirigido realmente el mensaje, que obviamente no debía llegar a los ojos de Aogo.

Con información de dpa