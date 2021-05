https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 05.05.2021 - Última actualización - 10:00

9:57

El tribunal de segunda instancia puso de resalto la violencia empleada para con la víctima fatal; así como para su ex pareja, en un claro ejemplo de "dominación" por violencia de género.

A 16 años de prisión Confirmaron la condena para el menor de edad que ejecutó a Augusto Paulón El tribunal de segunda instancia puso de resalto la violencia empleada para con la víctima fatal; así como para su ex pareja, en un claro ejemplo de "dominación" por violencia de género. El tribunal de segunda instancia puso de resalto la violencia empleada para con la víctima fatal; así como para su ex pareja, en un claro ejemplo de "dominación" por violencia de género.

El Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de Santa Fe confirmó este martes la condena a 16 años de prisión para quien mató a tiros a Augusto Paulón, la madrugada del 19 de enero de 2018, en una plazoleta de la ciudad capital.

El tribunal, conformado por los camaristas Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri, ratificó el fallo dictado a fines del año pasado -23 de diciembre- por el juez de Menores Nº 1, Manuel Elpidio Games, quien impuso la elevada pena de prisión efectiva para Leonel Iván Córdoba, quien era menor de edad al momento del hecho y actualmente tiene 20 años.

A mediados de 2020, otro tribunal sentenció al primo de Córdoba, Nahuel Agustín Alberto Villalba (21), tras considerarlo "partícipe necesario" del delito de "homicidio doblemente calificado, por el empleo de arma de fuego y por la intervención de un menor de 18 años", puesto que fue quien manejaba la moto en la que llegó y escapó el asesino. En el caso de Villalba, la pena fue de 15 años.

Daño irreparable

En el reciente fallo de Cámara, los magistrados mantuvieron la postura del fiscal Carlos Rolando, quien en primera instancia había pedido 19 años para Córdoba, basado, entre otros aspectos, en "el daño causado" no sólo a la víctima, un joven de 23 años; sino a todo su entorno que sufrió una pérdida irreparable.

El recurso de apelación fue presentado por el defensor público, Jorge Ingaramo; y acompañado por la asesora de Menores, Mariel Rodríguez Ocampo. El primero planteó que debía "prevalecer la resocialización del menor por sobre la pena impuesta" y que el juez que lo condenó "impuso una pena excesiva" por lo que solicitó "se reduzca al mínimo".

La asesora de Menores hizo referencia a los "informes" y "los logros" alcanzados durante su internación, por lo que reclamó "se morigere dicha pena para sostener proyectos a largo plazo para lograr la reinserción del menor".

Violencia de género

Nada de eso fue atendido por los jueces de Alzada, Mudry, Gentile Bersano y Netri, para quienes "el hecho cometido por Córdoba se enmarca en un claro contexto de violencia no sólo desplegada hacia su víctima a la que diera finalmente muerte, sino sobre la mujer que fuera su pareja (de entonces 17 años) en tanto que el mismo reconoce que actuó porque había recibido una foto de su ex con otro joven (Paulón)".

"Es evidente que lo que quiso hacer el condenado Córdoba fue dar un claro y definitivo mensaje no sólo a la menor con quién hacía dos semanas habían 'terminado' la relación, sino a todo el entorno de amigos y amigas que formaban parte del marco de relaciones de la pareja", se explayaron.

En ese sentido, los camarista señalaron que "el mensaje simbólico y concreto expresado por Córdoba fue de 'dominio', el ejercicio de una suerte de derecho de propiedad sobre la mujer adolescente que fuera su pareja, quién claramente no tenía 'permitido' estar con nadie que no fuera él". Y como represalia "mata al acompañante a quién no conocía de antes, y con el no tenía ningún enfrentamiento previo".

Es decir que "la pena resulta no sólo necesaria, sino que además el monto que se impusiera de 16 años está debidamente fundado", sostuvieron los jueces.

Ataque y fuga

La madrugada del crimen, Paulón se encontraba en una plazoleta ubicada en Quintana y Pasaje Lassaga del barrio Fomento 9 de Julio, junto a otras cinco personas, entre ellas, la ex novia del atacante.

"El homicida se para a cinco metros y le tira dos veces con un revólver calibre 32 impactando uno de los proyectiles en el brazo de la víctima (produce una herida defensiva ante el intento de Paulón de evitar el disparo que apuntaba a su cabeza) y el otro en el parietal derecho ingresando la ojiva del proyectil en la cabeza; siendo ese el disparo que finalmente le provoca la muerte luego en el hospital", recalca el fallo.

Tras del ataque, el menor se volvió a montar a la moto en la que lo aguardaba su primo, y escaparon con rumbo desconocido. Villlalba fue apresado tres meses después gracias a las tareas de inteligencia de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Córdoba se entregó hacia fines de 2018.

Una foto

Para el tribunal de segunda instancia, el acusado "no admitió que su ex novia se haya sacado una foto con otro joven, lo tomó como una falta de respeto y humillación pública ya que además estaban en una plaza con todo su grupo de amigos y amigas, y actuó en consecuencia, de un modo trágico para la víctima, sobre seguro, con un arma de fuego, acompañado por otros cómplices que le hicieron el 'aguante'".

Juicio abreviado

El tribunal pluripersonal integrado por los jueces Gustavo Urdiales (presidente), Susana Luna y Jorge Patrizi, fue el primero en dictar sentencia condenatoria por el crimen de Augusto Paulón, cuando en julio del año pasado impuso pena de 15 años de prisión a Nahuel Agustín Alberto Villalba (21), que era el joven que manejaba la moto en la que escapó el asesino.

Fue en un juicio abreviado, alcanzado entre la fiscal de Homicidios, Cristina Ferraro y la defensa del motociclista, quien a su vez prestó conformidad para que se lo declare "partícipe necesario del delito de homicidio doblemente calificado, por el empleo de arma de fuego y por la intervención de un menor de 18 años".