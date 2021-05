Rossi: "Las medidas de restricción que tomó el Presidente empiezan a dar resultado"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pasó por la capital provincial para acompañar la habilitación del hospital militar que funcionará como una extensión del Cullen. El rol las FF.AA. en la pandemia, los avances en vacunación y un diagnóstico: "Vamos a tener 15 días difíciles"

El Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, estuvo este martes en la ciudad de Santa Fe para acompañar los últimos aprestos en la instalación del hospital militar montado en el Liceo General Belgrano, que operará como una extensión del Cullen para atención no Covid.

¿Contento por este logro y a la vez preocupado por el contexto?, quiso saber este diario sobre el ánimo que acompañaba al funcionario nacional. "Conforme", estableció Rossi. "Soy santafesino, así que en la medida que pueda ayudar a la provincia me siento complacido. Y aquí se dieron todas las cosas como para que pudiese hacerlo: el gobernador (Omar Perotti) me llamó, me explicó la idea -luego de una reunión con directores de hospitales- que coincidía con lo que habíamos establecido: que los hospitales de campaña no se desplieguen solos, sino como apoyo a una instalación existente. En este caso, con la presencia del Liceo Militar que le da un marco de mayor seguridad.

Es la primera vez que este hospital está desplegado, luego de ser donado -y llegar al Ministerio hace tres semanas- por la Embajada de los Estados Unidos a través del Comando Sur. Así que todo coincidió para poder dar una mano y mejorar la capacidad de prestación ya enorme del Hospital Cullen. Esto significa 40 camas que se van a poder utilizar con el criterio no Covid.

- Las Fuerzas Armadas estuvieron participando desde el comienzo de la pandemia, por ejemplo el año pasado con la distribución de alimentos en los barrios más vulnerables. Es un rol importante de apoyo en tiempos de paz.

- La distribución alimentaria la seguimos haciendo. Esta semana seguirá en La Guardia y el fin de semana fue en barrios de la ciudad de Rosario. Seguimos colaborando en la tarea de asistencia alimentaria, obviamente con menor intensidad de lo que fueron las primeras semanas de cuarentena estricta (en 2020) cuando la demanda era mucho más importante. Hoy tenemos más demanda de asistencia sanitaria, de apoyo a centros vacunatorios, con vacunadores, orientadores y carpas sanitarias.

La realidad es que desde un primer momento el despliegue del personal militar ha sido enorme y con muchísimo compromiso en esta tarea de la lucha contra el Covid.

- El personal militar que está colaborando en estas tareas, ¿recibió la vacuna?

- Depende de los criterios de cada una de las provincias. Hay provincias en las que el personal militar fue vacunado junto con el personal de seguridad y otras en donde la resolución de los gobiernos ha sido que este personal siga el mismo criterio que tiene el conjunto de la sociedad civil: se inscriben y cuando les corresponde por la edad o por enfermedad previa, son vacunados.

- Como santafesino que integra el gabinete nacional, ¿cómo evalúa la situación sanitaria de la provincia?

- Según los nuevos indicadores que definió el gobierno nacional, tenemos la mayoría de la provincia en un estado de gravedad de la pandemia y dos departamentos (Rosario y San Lorenzo) en un estado de emergencia. Son, junto con el AMBA y la provincia de Mendoza, las zonas más complejas. A diferencia de lo que tuvimos en la primera etapa de la pandemia, cuando crecía mucho el número de casos en el AMBA y en el interior no crecía; y luego empezó a decrecer allí cuando en el interior aumentaba, hoy el aumento (de casos) es mucho más uniforme en todo el país. Santa Fe aumentó su cantidad de camas, su cantidad de respiradores, se están enviando más respiradores y hemos instalado este hospital militar. Pero entiendo que la provincia tiene, desde el punto de vista del sector público y privado, los recursos necesarios y de personal para llevar adelante este desafío enorme que es el abordaje de la pandemia.

- Todo mientras se aguarda la llegada de más vacunas, una demanda que están atravesando otros países del mundo, incluso de la región.

- Hay dos cuestiones que tenemos que comprender. Por un lado, las medidas que tomó el presidente (Alberto Fernández) hace tres semanas, cuando empezó a restringir la circulación, empiezan a dar sus resultados: la curva de contagios diarios claramente está bajando, bajó la semana pasada con respecto a la anterior y lo está haciendo esta semana también. Por lo tanto, está claro que la decisión de restringir la circulación termina bajando la cantidad de contagios, que es una muy buena noticia. No es para "descorchar" optimismo pero sí para decir que estas decisiones van teniendo efecto y salimos de esa situación en que los casos crecían todos los días de forma exponencial y no tenían ningún techo.

Eso no significa que el estrés sobre el sistema de salud se modifique hoy: vamos a tener 15 días con una situación difícil, pero si seguimos bajando los casos diarios, seguramente en ese plazo se va a aflojar notablemente la presión sobre el sistema de salud.

Por otro lado está el plan de vacunación: tenemos casi la totalidad de los mayores de 80 años y de 70 años vacunados, y estamos en camino de tener a mayores de 60 en esa condición. Esa es la franja en la que están trabajando todas las provincias. Tenemos un porcentaje muy alto de personal de salud vacunado y en muchas provincias, y Santa Fe es una de ellas, gran parte del personal docente.

Y sufrimos, como sufre todo el mundo, el estrangulamiento que tiene el sistema de producción e industrialización de vacunas. El gobierno hace todos los esfuerzos necesarios para conseguir distintos tipos de vacunas para seguir vacunando a los argentinos.

Fondos para mejorar equipamiento

En un contexto en el que todo está atravesado por la pandemia, las agendas oficiales y de los medios, y la vida cotidiana en todo el mundo, ¿cuáles son las otras prioridades en el Ministerio de Defensa?, consultó El Litoral al ministro Agustín Rossi.

"Cuando asumí en el Ministerio entendí que tenía que hacer un aporte para que la Argentina defina con mayor precisión una política de defensa. Una política que tiene que ver con que las Fuerzas Armadas pueden garantizar la misión principal que tienen en el marco de lo que indica la Constitución y las leyes que es preservar la soberanía del país en los tres espacios, aéreo, marítimo y terrestre". "Para que eso sea posible -continuó el ministro- entendí que era necesario mejorar el equipamiento de las Fuerzas Armadas".

En ese punto, recordó que antes de renunciar a su banca como diputado nacional para asumir al frente de Defensa, impulsó un proyecto de ley que luego se aprobó en el Senado, para la creación de un fondo de asignación específica para el equipamiento de las fuerzas que se va a materializar por primera vez este año. "Y con unas Fuerzas Armadas equipadas, creo que vamos a definir una política de defensa que cumpla con las siguientes características: que sea reactiva porque no pensamos atacar a nadie, sino defendernos; que sea cooperativa con todos los países del mundo pero fundamentalmente con los países de la región y para eso defendemos la creación de un subsistema regional de defensa; autónoma para que las decisiones sean tomadas por los argentinos ,y que sea disuasiva. Para eso hay que tener un nivel de equipamiento razonable para un país como es la Argentina, que es la octava superficie del mundo, tiene un litoral marítimo importante y una parte de su territorio con una presencia extranjera como es la acción que lleva Inglaterra sobre Malvinas.

- Si el objetivo es ejercer una acción defensiva, ¿cuáles serían las amenazas?

- En términos genéricos, la política de defensa en el mundo ya no se hace sobre hipótesis de conflicto sino en base al desarrollo de capacidad. Este es un mundo que no tiene conflictos bélicos a la usanza del siglo pasado, pero tiene tensiones: los principales países buscan posicionamientos y estar presentes. Países como el nuestro tienen que desarrollar su política allí como para asegurar, con su equipamiento militar, una herramienta más para la política exterior. La definición de política de defensa activa y reactiva es una posición en términos ideológicos: el país no se concibe como generador de acciones militares contra otros países, sino con una estrategia de política de defensa de los espacios sobre los que tiene derechos soberanos, sean sea terrestres, aéreos o marítimos.