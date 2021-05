Domínguez: "No tengo visto a Unión"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador sabalero dijo que se enfoca en su equipo y, aunque destacó la importancia del clásico, fue claro sobre las prioridades: "Lo queremos ganar, pero la parte importante del torneo arranca dentro de dos semanas".

El DT de Colón, Eduardo Domínguez, dialogó en exclusiva con LT 9 antes del clásico con Unión: "En principio, lo vivimos con naturalidad. Sabemos lo que representa para el hincha, porque nos los hacen vivir todo el tiempo. Así que es una semana que se vive con otro sentimiento, por lo que se juega en la ciudad. De igual modo, lo tomamos con la tranquilidad de siempre".

"Claro que ayuda. No solo que tienen experiencia, sino que vivieron esta clase de partidos y eso nos da tranquilidad para que el grupo lo pueda afrontar de la manera adecuada", respondió cuando lo consultaron por sus jugadores de experiencia.

"Recién estamos comenzamos a analizar al rival. No lo tengo muy visto. Sé que está en formación. No vi muchos partidos de Unión, porque estamos muy focalizados en nuestro equipo. No tuve mucho tiempo para verlo. Pero entendemos que es un plantel joven y está en un proceso de formación. Tenemos que hacernos fuertes en nuestro juego y con nuestras armas. Los clásicos se juegan y son diferentes, pero la diferencia se hace en lo mental y pensamos que estamos bien parados para alcanzar la victoria. Pero no deja de ser un partido de fútbol. Hay un montón de otras cuestiones en juego", agregó Eduardo Domínguez.

"Nosotros acataremos a la hora en que se juegue. Si nos ponemos a conveniencia de lo que dicen algunos, creo que le estamos errando. Pero estamos en Argentina y puede pasar cualquier cosa. Solo pensamos en estar listos una vez que se pongan de acuerdo. Me parece una locura como se vive acá y no podemos pretender otra cosa", dijo el "Barba".

"Veremos cómo marcha la semana. Uno tiene una idea de algunas cosas. Ante esto, tomaremos la decisión correspondiente", deslizó ante la cuarta amarilla de Lértora que lo pone en duda para arrancar el domingo entre los once.

"Lo hablamos con los jugadores antes de este partido contra Arsenal, que teníamos que recuperar la solidez y la confianza del comienzo, de ser eficaces y fuertes, algo que nos llevó a ser líderes. Para estar mejor en cuartos de final, debemos conseguir todo eso, porque ahora se vendrá la realidad del torno. Si entendemos cómo suceden las generalidades, los que logran cosas sobre el final tienen un envión mayor. Por ende, debemos entenderlo, sin dejar de tener los pies sobre la tierra. Logramos un buen colchón de puntos para los promedios, pero la parte importante del torneo arranca dentro de dos semanas. En el medio está el Clásico y lo queremos ganar, pero lo relevante es dentro de dos semanas", disparó el DT sabalero por LT9.