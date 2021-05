https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rosario

El videojuego en el que Pablo Pérez destruye drones y esquiva amarillas

El clásico entre Central y Newell 's dejó varias postales, entre ellas, el momento en el que el volante ex Boca desató su furia contra un drone que invadió el estadio. Desde Carpincho Games no dudaron en recrearlo.

Ya es moneda corriente que Pablo Peréz protagonice un momento de furia en el fútbol argentino. En esta ocasión, el ataque no fue hacia un rival, sino que la patada se la propinó a un drone que invadió el clásico rosarino entre Central y Newell’s. Para muchos un accionar cuestionable, para otros la oportunidad de recrear el insólito momento a través de un videojuego. Es el caso de Erik Otero, el creador de Carpincho Games, que con la colaboración del animador reconocido en Twitter ‘’Chulengol’’, desarrollaron el juego ‘’Pobla Peres vs Drone Invaders’’.

El nombre del protagonista se lo atribuye Chulengol, por su caracterización del jugador leproso en sus cómics de humor publicados en internet. Además, evita cualquier tipo de conflicto legal con el ex Boca, al igual que con Rosario Central ya que el estadio es denominado "Jigante de Arrollitus". Pobla Peres vs Drone Invaders Erik declaró que parte de esta idea proviene de la intención de ‘’descomprimir’’ la tensión que se vive alrededor de estos eventos deportivos y el grado de violencia con el que están marcados.

