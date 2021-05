https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un día de tranquilidad para el "Vasco" Azconzábal

En Unión no hay más contagios y juega Acevedo

Por decisión del cuerpo médico y luego del tema Blasi, la entidad de López hizo testeos masivos propios en Primera División y reserva. "Dieron todos negativos", avisaron. El "Chaco" no tiene nada.

Chaco puede. La pelota "Bochinesca" de Nelson Acevedo en el derby disputado el 6 de octubre de 2019 en el estadio 15 de Abril. "Al "Chaco le encantan este tipo de partidos, se agranda siempre", cuentan en Casasol. Crédito: Manuel Fabatía

Luego del temblor con dos contagios positivos, primero con Machuca y después con Blasi, llegó el momento de tranquilidad en el campamento tatengue. Es que en la vuelta a los entrenamientos en Casasol, luego del triunfo revitalizador en Florencio Varela, el cuerpo médico de Unión decidió realizar masivos testeos rápidos sorpresivos, no sólo al plantel profesional de Juan Manuel Azconzábal sino también a todos los integrantes de la reserva de AFA que dirige el "Tato" Marcelo Mosset. "Todos los testeos fueron negativos", le avisaron al DT. De paso, el "Chaco" Nelson Acevedo está bien y será elemento titular el domingo en el clásico contra Colón. Casi como un premio al esfuerzo y victoria del domingo en Varela, el cuerpo técnico les dio un día y medio de descanso a sus jugadores, volviendo Unión recién ayer martes para enfocar en el derby. Además de la tranquilidad sanitaria (todos los testeos rápidos negativos), el grupo recibió la noticia que "Blasi ya está bien, descansando en su casa y sin dolor de cabeza". En cuanto a Machuca, acorde a los tiempos, ya con el alta de recuperación para equilibrar cargas. Tenés que leer ¿Cómo les fue a Colón y Unión con Ariel Penel como árbitro? Hay un cambio que está "cantado": el ingreso de Federico Vera por Brian Blasi. Aunque casi al mismo tiempo surgió una pregunta: ¿qué va a pasar con Galván, casi siempre titular y ya recuperado?. Muchos piensan que el ex Colón, justamente, verá rodaje con la camiseta de Unión en el clásico. La pregunta que surge sola es la siguiente: ¿si vuelve Galván quién sale? . "Cuando el Vasco buscó a Galván apuntaba al orden, voz de mando, manejo de vestuario. Al tener muchos chicos, no hay tantos grandes que hablen, ordenen, griten si es necesario. Pero, además, en una cancha como la de Colón, su pegada desde el fondo puede ser clave para los livianitos de arriba", deslizan cerca de Casasol. Sin dudas, una de las llaves para abrir el once titular de cara al domingo. El golpe de Acevedo no llegó a encender ninguna alarma: "El Chaco está bien, será titular y además le encanta este tipo de partidos como el del clásico o como contra Boca. Se agranda, eleva su rendimiento". Más allá de Vera por Blasi y la duda de Galván, nadie cree que el "Vasco" toque demasiado para visitar a Colón en su cancha. Mucho más que viene de ganar, generó muchas más situaciones de gol que en los últimos partidos y por momentos mejoró en el trato de la pelota. Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Juan Carlos Portillo y Claudio Corvalán; Marco Borgnino, Ezequiel Cañete, Nelson Acevedo y Nicolás Peñailillo; Gastón González y Juan Manuel García podría ser el once de arranque con el asterisco del tema Galván. Más allá de lo de Blasi, el otro que se perdería el clásico por completo sería Fernando "Cuqui" Márquez, acaso el refuerzo más representativo por el pasado y la pertenencia en el club. Pasa que el ex "9" de Belgrano y Defensa no termina de recuperarse físicamente, por lo que sería un error intentar apurarlo o arriesgar los tiempos para volver la paño verde.

