Coronavirus Por qué la carpa militar se instaló en el Liceo y qué pacientes la ocuparán Para poder garantizar una adecuada atención de todos los pacientes, se consideró fundamental poder ampliar la capacidad de internación.

Frente al aumento de casos positivos de coronavirus, se vio necesario reforzar el número de camas en el hospital Cullen. Para poder hacerlo se instaló un hospital militar de campaña que fue traído e instalado por el Ejército Argentino con el acompañamiento de las autoridades provinciales y municipales.

La instalación del hospital de campaña está pensado para que funcione, en este caso, como una sala más dentro del hospital, por eso la importancia de encontrar un lugar apto que estuviera cerca del mismo. El subdirector del Cullen, Hernán Malatini, explicó a El Litoral que “la idea es hacer una optimización del recurso humano que tenemos dentro del hospital – médicos, enfermeros-, pero además, va a permitir contar con el laboratorio, el servicios de diagnóstico por imagen, un acceso directo al quirófano, entre otros servicios que brinda el Cullen”.

Cuando se decidió realizar la instalación del hospital de campaña se plantearon diferentes localizaciones posibles. “Una de ellas era ver si podíamos colocarla dentro del mismo hospital pero, era técnicamente imposible debido al espacio, al suministro eléctrico, al suministro de cloaca, entre otros aspectos técnicos. Como segunda opción se pensó hacerlo sobre Avenida Freyre, pero se consideró que era riesgoso instalarlo en ese lugar. Entonces se determinó que el mejor espacio era dentro de lo que es el predio del Liceo Militar General Belgrano”, contó Malatini.



Para unir los dos hospitales y permitir el traslado de pacientes y de personal, se resolvió instalar un túnel que atraviese la avenida. Hernán informó que es “una manga estructural, que no se puede replegar y va a producir el corte de la avenida en forma total y por el tiempo que se considere necesario tener habilitado el hospital de campaña”.

Quienes estarán internados en el lugar

Para poder garantizar una adecuada atención, el subdirector del Cullen manifestó que los “pacientes que van a ingresar son no covid”. Por otro lado aclaró que hasta no completar el número de camas hospitalarios no van a realizar traslados.

En cuanto a las visitas, el régimen va hacer el mismo que tiene el hospital en este momento debido a la situación epidemiológica.