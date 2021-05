Otro argentino a la NBA: Luca Vildoza jugará en los New York Knicks

Otro argentino que jugará en la NBA: Luca Vildoza acordó su llegada a los New York Knicks y será el tercer representante nacional en la liga más importante del mundo luego de los desembarcos de Facundo Campazzo y Gabriel Deck esta temporada.

La noticia la dio a conocer el periodista especializado Adrian Wojnarowski de ESPN, quien habitualmente es el encargado de brindar las primicias sobre las transferencias en la NBA.

Luca Vildoza, one of the top playmaking guards in Europe, has agreed-in-principle to a four-year, $ 13.6M deal with the New York Knicks, his agent Alex Saratsis of Octagon Sports told ESPN. Story: https://t.co/CIZjnKElKm