Básquet "Jugar en la NBA es el sueño máximo" El base quilmeño de 1.91 mts de altura, ya palpita su llegada a la elite del deporte de la "americana".

El base argentino Luca Vildoza, que fue notificado como nuevo jugador de New York Knicks, dijo que llegar a la NBA "es el sueño máximo", al despedirse desde sus redes sociales del Baskonia , club español en el que estuvo las últimas cuatro temporadas.

"Hoy es un día muy fuerte para mí, porque me toca despedirme de toda la gente de Baskonia. Y eso no es nada sencillo. Cuando llegué a Vitoria era un jugador que simplemente soñaba con una oportunidad. No quería más que eso", dijo Vildoza.

Y agregó: "En este club he madurado, he crecido como persona y como profesional. Recibí cariño y respeto desde el primer día. Atravesé momentos que marcaron mi vida. Conocí gente increíble: compañeros, allegados, aficionados ... Y cuando me quise dar cuenta, Baskonia ya estaba en mi corazón ".

El argentino admitió que tomar la decisión de irse "no ha sido para nada sencillo" pero explicado su necesidad de "dar el paso".

"Poder jugar en la NBA para mí es el sueño máximo. Era lo que proyectaba cuando era un niño y jugaba en la habitación de casa con mi padre. Quiero y necesito concretar la utopía", contó.

"Deseo agradecer a todos los compañeros que tuve en estos cuatro años, a los entrenadores, a cada integrante del staff y, por encima de todo, a los aficionados, por estar ahí siempre, por su cariño y respeto. Nos volveremos a ver" , concluyó.