Fernández Lobbe: "Vinimos para llegar al 16 de mayo"

El entrenador de Jaguares XV se muestra confiado, de cara a la semifinal del próximo sábado ante Olimpia Lions.

En el marco de las semifinales ante Olimpia Lions del próximo sábado 8 de mayo, a las 21, en Montevideo, Jaguares XV continúa su preparación con el fin de tener el mejor equipo para el encuentro que otorga un lugar en la final de eta Superliga Americana de Rugby 2021.

La franquicia argentina finalizó en la primera posición de la etapa preliminar con puntaje ideal y de forma invicta. En la tarde de este miércoles, el Head Coach Ignacio Fernández Lobbe brindó una conferencia de prensa virtual y expresó sus sensaciones de cara al partido ante los paraguayos.

* “Sabemos que si no tenemos una buena performance tenemos la posibilidad de volvernos a Argentina. Vinimos acá para llegar al 16 de mayo. Estoy muy contento con el trabajo que venimos haciendo. Hay muchos que están levantando la mano para meterse en los 23, todos están trabajando, ocupando su rol, esa es la base del equipo. Los que vayan a arrancar lo tienen absolutamente merecido”.

* “Nos estamos concentrando en lo nuestro, por momentos hemos hecho muy buen rugby en lo que va de este torneo. Pasadas las diez fechas y al ser una competencia dura ya que jugás cada 4/5 días, se complica un poco, más estando en el modo de burbuja y pandemia, donde los jugadores solo van a entrenar y vuelven, salen para jugar y vuelven. Eso afecta a la parte mental, a la vida cotidiana que uno tenía antes, pero es la realidad que nos toca y es lo que venimos haciendo hace casi ya mes y medio”.

* “Nos preparamos de la mejor manera y tratando de hacer foco en las cosas que no nos salieron bien en los últimos dos partidos para tener una gran semifinal el sábado que viene. En su pack, los argentinos Axel Zapata, Lucas Fabre, Rodrigo Martinez y Nicolas Revol son hombres importantes, ellos tienen muy buen pack de forwards, se hacen fuertes en esa formación. También nosotros hemos trabajado mucho para mejorar eso. Es un punto para destacar y donde ellos van a querer prevalecer”.

* “Es muy difícil poder jugar tanto tiempo seguido. El hecho de jugar cada cinco días es un síntoma de que si o si hay que realizar cambios. Mi función como Head Coach es gestionar el tiempo y los minutos jugados por los jugadores. Pero en esta instancia, consideramos que van a jugar lo que hayan ganado ese lugar en los 23”.

* “Estamos trabajando para que la concentración dure los 80 minutos y no desesperarse de ir rápidamente buscar el resultado, sino ir trabajando el partido. Los líderes del equipo han laburado muy bien ese tema. Tener una mejor disciplina para que lo equipos no tomen esa energía que regalamos y que no levanten su nivel. Que el partido sea muy dinámico y no lento, que es lo que les conviene a los otros equipos”.

* “Para mantener concentrados a los jugadores y la motivación mucho tiene que ver el mánager, quien ha realizado actividades para que los chicos puedan recrearse y mantenerse a la hora del juego. Poder jugar y saber divertirse. El cambio de Santiago a Montevideo fue muy bueno. La gente del hotel se porta muy bien con nosotros y tenemos la posibilidad de tener un lago al lado, que nos permite tener un poco más de aire”.

* “Sebastián Cancelliere viene evolucionando muy bien de su golpe en la rodilla y veremos si llega para la semifinal y sino seguiremos trabajando para que esté en una hipotética final”.

* “22 años y medio es el promedio de edad que tienen este equipo. Hay muchos jugadores de mucha experiencia que han jugado Mundial y también tenemos a chicos como Pedro Rubiolo, con solo 18 años. Les decimos que disfruten cada vez que entran a una cancha de rugby y pensar para y por el equipo. Les estamos dando la tranquilidad a los chicos de que están haciendo las cosas bien”.

* “A los chicos los veo disfrutar de estar juntos, de cada momento, sea jugando o en sus ratos libres y a eso le ponemos mucha energía porque eso se traslada a la cancha», finalizó”.