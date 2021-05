Tres procesados por llevar media tonelada de marihuana bajo la leña

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El dueño de camión acusó al chofer para zafar, pero el juez no le creyó y lo dejó preso, al igual que a su acompañante.

Dos hombres y una mujer fueron procesados con prisión preventiva por el juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, luego de que fueran detenidos el mes pasado en las afueras de la ciudad de Vera, con más de media tonelada de marihuana.

El magistrado consideró al trío como autor del delito de "transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo" (art. 5 inc. C y art. 11 inc. C de la ley 23.737 de estupefacientes).

La medida judicial fue ordenada el pasado miércoles en perjuicio del chofer de camión, Roberto García (60); el dueño del vehículo, Julio Ireneo Hoyos (39) y la mujer que acompañaba a este último, Olga Noemí Ledesma (48), todos oriundos de la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco.

Los tres fueron indagados la semana anterior, luego de que el jueves 22 de abril los hallaran a un costado de la ruta nacional Nº 11 (km 722), frente a la estación de servicios Shell de la ciudad de Vera, con un cargamento de más de media tonelada de marihuana.

Inteligencia previa

El operativo, que estuvo a cargo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina y bajo las órdenes del juez Alurralde, comenzó con la recepción de un dato producto de tareas de inteligencia, que indicaban del transporte de la carga en esa fecha.

Al momento de ser abordados, los acusados se encontraban a un costado de la ruta, García al volante de un Scania 109.92 H cargado con 24 toneladas de leña de algarrobo a granel; y delante de éste un utilitario Renault Kangoo con el capot levantado, como simulando una avería, con los otros dos involucrados.

Los uniformados hicieron un primer control de documentación de los vehículos y las personas, para luego, al realizar la requisa del rodado de gran porte, se encontraron con que debajo de la leña se hallaban 23 bultos, que en su interior llevaban escondidos 413 paquetes con marihuana.

Bultos oscuros

La droga iba disimulada dentro de bolsas tipo arpillera de nailon embaladas, envueltas en papel film y grasa sintética de vehículo -para inhibir olor característico- y arrojó un peso total de 545,412 kilogramos.

Los prefectos que interceptaron la droga descubrieron "a simple vista" las bolsas sospechosas, apenas hicieron que el conductor abriera la compuerta lateral derecha del chasis. De hecho, "entre las maderas de algarrobo se encontraban camuflados bultos oscuros", consignó el juez Alurralde en su procesamiento.

Coartada infame

A sabiendas de la dificultad que enfrentaban, Hoyos, que es el dueño del vehículo de gran porte, rápido de reflejos intentó despegarse de la situación, diciendo que era responsable por la leña, y que "si había algo más a bordo seria responsabilidad del conductor del camión", aludiendo a García.

Claramente el magistrado no compró la historia y lo responsabilizó junto a los otros dos por el grave delito. En tanto, Alurralde ordenó además el secuestro de los dos vehículos (el camión Scania y la Kangoo), además del secuestro de cuatro celulares que tenían los involucrados.

Por último, fijó un embargo de bienes por $ 500.000 para cada uno de los procesados, los cuales permanecerán privados de la libertad.