Los granos cerraron al alza en Rosario

Miércoles 05.05.2021



Hubo menos participación de compradores respecto del martes.

Los granos culminaron la jornada con ofertas entre estables y alcistas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), a pesar de la menor participación de compradores respecto de ayer.

El mercado de soja volvió a no contar con ofertas por mercadería con entrega inmediata, mientras que las fijaciones se ubicaron US$ 340 o $ 31.800 la tonelada.

En el segmento diferido, hubo un alto interés de los compradores, con subas en casi todas las posiciones.

Así, la entrega en junio se pacto a US$ 342 la tonelada (US$ 2 más que ayer); julio/agosto, US$ 345; septiembre/octubre, US$ 347; y noviembre, US$ 348 (US$ 5 más que en la previa).

El maíz con descarga inmediata y para la entrega contractual se negoció a US$ 235 la tonelada, lo que implicó una suba US$ 5 respecto a la rueda previa.

Por otra parte, la entrega en mayo y junio alcanzó los US$ 240 la tonelada, mientras que para julio y septiembre se ofrecieron US$ 235.

Respecto al cereal de la campaña 2021/22, para marzo, abril y mayo la mejor oferta se ubicó en US$ 200 y para junio y julio de 2022, US$ 185.

Por trigo con entrega desde el 10 de mayo se mantuvo estable en US$ 225 la tonelada, mientras que el tramo contractual se mantuvo en US$ 220, mismo valor para las entregas entre junio y octubre del presente año.

Por otro lado, por el cereal para descargar entre noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022 se ofertaron US$ 225 y para marzo alcanzó los US$ 230.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 430 la tonelada.