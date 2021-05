"Pulga" Rodríguez, previo al clásico: "Depende de nosotros pelear el torneo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La figura de Colón analizó el presente del equipo y su rendimiento personal. También recordó cómo fue su llegada a Santa Fe luego de muchos años en Tucumán.

A tan sólo días del clásico santafesino, la Liga Profesional de Fútbol publicó una entrevista con Luis Miguel "Pulga" Rodríguez,

Sobre el presente "sabalero", la figura de Colón manifestó: "Creo que el equipo está muy bien. Desde la Copa Diego Maradona que viene funcionando como todos queremos, sumando de a tres, haciendo goles y es lo importante. Estamos contentos por el momento".

En ese sentido, el tucumano consideró: "Nuestro trabajo lo estamos haciendo bien y depende de nosotros pelear el torneo. Me sentiría satisfecho poder salir campeón".

"Este torneo corto le da la posibilidad a los equipos que no son denominados grandes porque muchos equipos juegan copas internacionales, entonces nosotros tenemos la chance de estar todos los fines de semana con el 100% del plantel", evaluó.

Sobre su rendimiento personal, expresó: "Estoy haciendo goles, que me da tranquilidad y que el equipo esté bien hace que uno tenga las situaciones y las pueda aprovechar. Estoy contento y tranquilo en Santa Fe".

En otro pasaje de la nota, Rodríguez recordó lo que significó pasar de Atlético Tucumán, club en el que jugó gran parte de su carrera, a Colón. "Era un cambio grande porque salía de la institución donde me hice conocido y pude llegar a jugar en primera, conseguí cosas importantes y me dio todo lo que soy. En Santa Fe llegamos y nos encontramos con mucha gente que nos estaban esperando, entonces no se notó el cambio", comentó.

"Me adapté rápido, pude convertir y jugamos cosas importantes. Yo quería cambiar de aire para demostrar que podía hacer lo que hice en Tucumán y es como que Colón me estaba esperando", agregó.