Sputnik V comunicó la inoculación de Charly García en sus redes sociales

El gran músico con oído absoluto, Charly García, recibió este miércoles 5 de mayo la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. La noticia vinculada al pianista de 69 años generó mucha alegría y sus repercusiones trascendieron los límites locales. Ocurre que a través de un tuit, la cuenta oficial de la droga rusa compartió con la comunidad digital la buena nueva referida al exintegrante de Sui Generis. La misma actitud tomaron desde la firma cuando inmunizada fue Mirtha Legrand.

#Argentina’s musician, composer and popular figure, Charly García, got vaccinated with #SputnikV ✌️

We share with you his magic

👇https://t.co/5fqkglOS73