Perú descartó la presencia de la variante india y adquirió más vacunas Pfizer

Jueves 06.05.2021

3:27

El ministro de Salud peruano, Óscar Ugarte, afirmó que la cepa más predominante en el país es la de origen brasileño. Por su parte, el presidente, Francisco Sagasti, anunció la compra de 12 millones de dosis de la farmacéutica estadounidense.

Óscar Ugarte, ministro de Salud de Perú, descartó este miércoles la presencia de la variante india de coronavirus en el país y afirmó que la cepa brasileña sigue siendo la más predominante dentro del territorio peruano. Por su parte, el presidente Francisco Sagasti anunció la adquisición de 12 millones de vacunas de Pfizer, que serán adicionales a las 20 millones de dosis del inoculante diseñado por el laboratorio estadounidense.

"No hay ningún indicio de que haya llegado (la variante india), vemos que no. Aunque en este mundo tan moderno la posibilidad de las migraciones son bastante cruzadas y no es que llegue directamente de ese país, sino que puede venir de cualquier otro país", precisó Ugarte. Perú, que atraviesa junto a los países sudamericanos la segunda ola de la pandemia, registró en abril su peor mes con récord de muertos y contagios.

Desde el inicio de la pandemia, Perú reportó 62.674 decesos y más 1,82 millones de casos. En medio de estas curvas que no aflojan, Pedro Cenas, presidente del partido Avanza País, que salió cuarto en las recientes elecciones presidenciales, falleció en la víspera.

En cuanto a la campaña de vacunación, hasta ahora llegaron al país algo más de dos millones de inmunizantes, repartidos en un millón de la china Sinopharm, más de un millón de Pfizer y 276.000 de la británica AstraZeneca. Con estos lotes, Perú, de más de 33 millones de habitantes, alcanzó el viernes pasado su primer millón de vacunados, de los que más de la mitad ya tenían administradas las dos dosis necesarias.

También comprarán Sputnik V

La nueva compra de vacunas fue anunciada por Sagasti durante la reunión semanal del Consejo de Ministros, donde el titular de la cartera de Salud suscribió el contrato de adquisición. "El ministro de Salud acaba de firmar un contrato adicional para recibir 12 millones de dosis de vacunas de Pfizer. Esto será entregado antes de fin de año", dijo el mandatario a través de un mensaje difundido por Twitter.

Las vacunas de Pfizer adicionales también serán entregadas antes de final de año, igual que el resto de las dosis del mismo laboratorio ya compradas, cifra que alcanza los 32 millones. Con esta compra adicional, Sagasti destacó que Perú ya tiene aseguradas 60 millones de vacunas contra la Covid-19 para antes de la finalización del año 2021.

Además de las dosis de Pfizer, el Ejecutivo peruano también logró 14 millones de vacunas de AstraZeneca y otros 13,3 millones que llegarán a través del mecanismo multilateral Covax, creado para garantizar el acceso a los inoculantes a los países en vías de desarrollo. "Seguimos negociando para conseguir más vacunas, creando confianza y esperanza para todos", concluyó Sagasti, cuyo Gobierno ya anunció que están próximos a cerrar un contrato de compra de la rusa Sputnik V.

Asimismo, el gobierno trabaja para destrabar las 37 millones de vacunas del laboratorio estatal chino Sinopharm, que han quedado de momento en suspenso tras descubrirse el escándalo de vacunaciones irregulares y en secreto de altos funcionarios con un pequeño lote enviado para el ensayo clínico.