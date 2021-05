https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.05.2021 - Última actualización - 9:33

9:27

Arribaron a la región 900 dosis que se distribuyeron en diferentes localidades. Las camas de terapia intensiva están al 100% y la curva de contagios no logra encontrar estabilidad.

Coronavirus El departamento San Martín refuerza la campaña de vacunación ante el crecimiento de casos Arribaron a la región 900 dosis que se distribuyeron en diferentes localidades. Las camas de terapia intensiva están al 100% y la curva de contagios no logra encontrar estabilidad.

Rodrigo Pretto | region@ellitoral.com

En las últimas horas el departamento San Martín recibió una nueva partida de 900 dosis de Sputnik V y Sinopharm para avanzar con la campaña de vacunación contra el Covid-19. Hasta el momento, ya se aplicaron unos 14.000 componentes. Desde Salud explicaron que la semana próxima arribará un nuevo lote que se distribuirá entre las 17 localidades de la región. Además, volvieron a encender alarmas sobre la situación epidemiológica actual. "Las camas de terapia intensiva están al 100%. Cuando una se desocupa alguna, se vuelve a ocupar rápidamente", explicó Diego Brigalia, coordinador regional del Ministerio sanitario provincial.

El departamento atraviesa una situación compleja. Según los últimos datos correspondientes a los reportes de los Comités de Emergencia y los Samcos de las 17 localidades de la región, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha se han registrado un total de 7.400 contagios y más de 150 personas fallecidas. San Jorge, El Trébol y Carlos Pellegrini son las localidades con los índices más alarmantes en la zona.

No fueron todas las localidades de la región quienes recibieron dosis correspondientes a esta última partida. La distribución se acodó de acuerdo al riesgo epidemiológico actual para avanzar sobre la delicada situación. El coordinador regional de Salud - perteneciente al Ministerio sanitario de la Provincia - detalló que en la ciudad de San Jorge desembarcaron 600 aplicaciones de Sputnik V - primer componente - por la densidad demográfica que posee y la zona de influencia. Además, Cañada Rosquín (100), Carlos Pellegrini (100) y El Trébol (100) fueron beneficiadas con AstraZeneka.

Este último miércoles a Santa Fe arribaron 60.300 dosis de Sinopharm. Y un lote de esa partida se enviará al departamento San Martín. "Vamos a estar recibiendo la segunda dosis de esa vacuna para docentes y completar ese grupo. También se va a aplicar, en el transcurso de este mes, segunda dosis para adultos mayores que están en instituciones geriátricas", adelantó Brigalia.

La región experimentó, durante la última semana, un parate debido a la falta de dosis. Hasta el momento, el departamento San Martín está llegando a las 14.000 vacunas aplicadas a su población total estimada en 70.000 habitantes. "Debemos completar el círculo de mayores de 60 años. Hay lugares que están más retrasados que otros, con lo cual allí llegarán más componentes. Posiblemente sean las ciudades más grandes por la cantidad de ciudadanos que tienen", detalló el coordinador de Salud regional.

De acuerdo a lo que explicaron, personal sanitario de la región ya fue completamente vacunado contra el Covid-19. Sin embargo, Brigalia explicó que aquellas personas que no tienen ninguna aplicación es por su negativa a recibirla. Por eso, le solicitó a la población en general que se inscriba en la web del gobierno provincial para poder cerrar los grupos.

Por otro lado, celebró el cambio de actitud de la población que ahora "pelea y presiona" para recibir la vacuna. Brigalia destacó que actualmente, considerando que la cepa actual es más contagiosa y agresiva, adultos mayores que tienen las dosis aplicadas y llegan a internación "van a sala general", y sumó: "Hoy en terapias hay mayoría de personas menores a los 60 años que no tienen la vacuna puesta".

Asimismo, advirtió que los cuidados deben continuar ya que las inoculaciones son una pata más para combatir la pandemia, aunque no la solución definitiva. En tanto, alertó: "Hoy observamos que la población comienza a cuidarse frente a noticias drásticas, y es tarde. Cuando escuchamos que una persona pierde la vida y nos impacta por ser joven o cercana, empezamos a extremar los recaudos. Nadie dice que no salgamos a la calle, sino que lo hagamos si es necesario y con todas las medidas que ya conocemos: barbijo, uso de alcohol, distanciamiento, evitar compartir cosas. No es muy difícil. Yo ya dejé de pensar en un compromiso social, ahora pongo énfasis en el compromiso individual", concluyó.

Terapias al 100%

Consultado por el estado de ocupación de las camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Brigalia fue contundente: "Estamos al 100%", lanzó. Sin embargo, dio cierto alivio: "Hoy no tenemos graves inconvenientes para derivar pacientes, conseguimos lugar en otro sitios. No en la rapidez de otros tiempos, pero se consigue. Al momento que se desocupa una cama, se ocupa rápidamente".

Actualmente, el departamento San Martín cuenta con dos UTI - El Trébol y San Jorge -. En total son 8 las camas con respiradores disponibles para casos complejos de coronavirus. A eso, se le suman otras dos de terapia intermedia.