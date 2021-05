https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.05.2021 - Última actualización - 11:11

11:01

Programas especiales, suplementos antes y después, una previa de dos horas por CyD y nuestras redes y los 90 minutos del partido con el relato de Ricardo Porta y los comentarios de Enrique Cruz y Darío Pignata, por el canal de youtube de El Litoral y CyD.

Una cobertura inédita del multimedios... El Litoral y su operativo histórico para este "clásico de la pandemia" Programas especiales, suplementos antes y después, una previa de dos horas por CyD y nuestras redes y los 90 minutos del partido con el relato de Ricardo Porta y los comentarios de Enrique Cruz y Darío Pignata, por el canal de youtube de El Litoral y CyD. Programas especiales, suplementos antes y después, una previa de dos horas por CyD y nuestras redes y los 90 minutos del partido con el relato de Ricardo Porta y los comentarios de Enrique Cruz y Darío Pignata, por el canal de youtube de El Litoral y CyD.

Se definió el día, el árbitro, todavía no el horario y también que el partido no será liberado (si o si lo podrán ver aquéllos que tengan el pack fútbol porque se transmitirá por TNT Sports), tal cual era una de las pretensiones del gobierno provincial en sus gestiones con Tinelli y Tapia. Y lo que también se sabe es que El Litoral, como no podía ser de otra manera, volverá a marcar tendencia como desde hace 102 años con una cobertura tan histórica como este clásico e inédita para nuestra ciudad.

Este viernes publicaremos en nuestra edición papel matutina y vespertina, un suplemento especial previo con análisis, informes, novedades, curiosidades y estadísticas de este clásico número 92 que apasiona como siempre aunque esta vez con una importancia fundamental porque el resultado del partido define cosas, como la clasificación de Unión y la posición final de Colón -ya clasificado- en su grupo. También este viernes, en vivo por Cable y Diario y nuestras redes sociales, desde las 21, se emitirá un programa especial con la conducción de Darío Pignata y Enrique Cruz, con invitados especiales y sorteos, como para ir "entrando en calor" y palpitar con antelación lo que ocurrirá el domingo en la ciudad.

Naturalmente, desde hace varios días en nuestro podcast y en nuestras redes venimos informando, además de la edición papel de El Litoral, de todo lo que acontece en el día a día y las informaciones que se van sucediendo en ambos planteles y en las gestiones que se han llevado a cabo, sobre todo por parte del gobierno, para conseguir el objetivo de retrasar el horario de comienzo (algo que se logró, porque la idea original era jugarlo a las 14.30) y ahora con la posibilidad de que se retrase una hora más para que comience a las 18.15, algo que aún no está definido.

El domingo, El Litoral promete una previa del partido en Cable y Diario y en nuestro canal de youtube y redes sociales, de dos horas de duración. Y luego, los 90 minutos del encuentro transmitidos por primera vez por youtube con el relato de un histórico del periodismo de Santa Fe como Ricardo Porta, quien desde la década del '60 se ha convertido en el periodista con mayor trayectoria y más vinculado a esta clase de partidos que neutralizan pasiones, nervios y sentimientos en los santafesinos.

Junto con Porta, estarán dos de los comentaristas de fútbol de El Litoral (Enrique Cruz y Darío Pignata) en una transmisión histórica como este partido 92 de la historia profesional de ambos clubes, que el tiempo lo conocerá como "el clásico de la pandemia".

Durante los 90 minutos habrá también sorteos de camisetas, pelotas, pack de cervezas y muchas otras sorpresas que tenemos preparadas desde El Litoral para acompañar a nuestros seguidores.

Lógicamente, El Litoral preparará para el lunes un suplemento especial en ambas ediciones (matutino y vespertino), con las mejores fotos, análisis, apostillas, curiosidades y todo el material gráfico y periodístico que desde 1948 (año del primer clásico oficial del profesionalismo) estamos acostumbrados a brindarles a nuestros lectores, marcando siempre la gran diferencia.

Estuvimos siempre y seguiremos estando, cada día renovándonos y tratando de mejorar en un producto que Santa Fe ha elegido desde hace 102 años. Nuestro slogan es el de "acompañar el sentimiento de los santafesinos" y el clásico es la prueba fiel. La pandemia no nos detiene y por eso trabajamos y nos esforzamos para estar a la altura de la exigencia de nuestros lectores y seguidores y de un partido que aglutina el interés de todos los santafesinos, estén donde estén en cualquier parte del mundo.