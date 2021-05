https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Siniestro vial

Rosario: choque con vuelco no dejó heridos de milagro

Ocurrió en zona oeste. Afortunadamente el conductor del utilitario tumbado no sufrió heridas.

Crédito: Gentileza

Este miércoles en horas de la tarde, un accidente vial tuvo lugar en la zona oeste de Rosario, donde un auto y un utilitario impactaron, provocando el vuelco del segundo vehículo. El siniestro tuvo lugar en la esquina de Gaboto y Camilo Aldao. Según detalló el conductor del automóvil marca Peugeot, el hombre a bordo de la camioneta conducía por calle Gaboto y ‘’cruzó sin mirar’’. Tenés que leer El sábado anunciarán si vuelven las clases presenciales en Rosario y San Lorenzo Como consecuencia, la persona al volante del rodado que circulaba por calle Aldao lo rozó en su parte trasera y provocó que el utilitario volcara y quedara en una zanja.

El conductor del auto declaró que el hombre del vehículo tumbado salió por la ventanilla rota y que ‘’gracias a dios no le pasó nada’’.

