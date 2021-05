https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.05.2021 - Última actualización - 12:29

12:28

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la soja ascendía U$ S 6,2 hasta U$ S 587,5 por tonelada (es decir, 94,5% más que a mediados de marzo de 2020).

Se acercó a los 590 dol/tn Firme repunte del precio de la soja Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la soja ascendía U$ S 6,2 hasta U$ S 587,5 por tonelada (es decir, 94,5% más que a mediados de marzo de 2020). Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la soja ascendía U$ S 6,2 hasta U$ S 587,5 por tonelada (es decir, 94,5% más que a mediados de marzo de 2020).

Los precios futuros de la soja y el maíz no dejaban de subir este jueves y alcanzaban nuevas marcas máximas en el Mercado de Chicago, mientras el trigo exhibía una ligera caída, en todos los casos para los contratos con entrega en mayo.



Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la soja ascendía U$ S 6,2 hasta U$ S 587,5 por tonelada (es decir, 94,5% más que a mediados de marzo de 2020).



La nueva cotización, al nivel más alto en más de siete años, se atribuye al “repunte de los precios del aceite vegetal”, mientras la operadora local Futuros y Opciones (FyO) pronosticó temperaturas por debajo de lo normal en el medio oeste de EE.UU., donde avanza la siembra de la nueva campaña.

Tenés que leer

En ese marco, el aceite de soja operaba este mediodía a U$ S 1.471,3 y la harina subía a U$ S 471,6 por tonelada para mayo, muy por encima de los U$ S 680 y los U$ S 316, respectivamente, pactados en mayo del año pasado.



El maíz anotaba por su parte incrementos en todas las posiciones, y una ganancia en los contratos para mayo de US$ 1,1 hasta US$ 297,6 la tonelada (150% más que hace once meses y medio).

En este caso, señaló la bolsa rosarina, incidió “el clima seco que amenaza los rendimientos de la cosecha en el principal exportador, Brasil”, lo que podría anticipar “mermas en los suministros mundiales”.



El valor del trigo, en tanto, registraba una caída de US$ 0,8 hasta US$ 276,9 la tonelada, es decir, 63,8% más que ocho meses atrás, ante “las lluvias potencialmente beneficiosas en algunos cinturones de cultivo en Estados Unidos y Europa”, concluyó la BCR.