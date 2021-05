Presencialidad: Nación monitorea la situación sanitaria de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Perotti se reunió con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y también estuvo el presidente de la Nación. Se reforzará la infraestructura sanitaria y el viernes se hará una nueva evaluación. De ello dependerá si las aulas vuelven a abrirse en Rosario y San Lorenzo.

Durante más de dos horas, el gobernador Omar Perotti discutió este miércoles con funcionarios nacionales la posibilidad de retornar a las clases presenciales en las escuelas de las localidades de los departamentos Rosario y San Lorenzo. Dicha determinación, como se sabe, surge del último Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández que catalogó a ambas regiones como de "alerta epidemiológica". Perotti decidió acatar esa disposición, pero lo hizo en disidencia. Por ello, suspendió las clases pero por una semana y no por dos como lo establecía el DNU; e inició una gestión ante el Jefe de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero, para solicitarle que revisase la medida y recategorizase en términos epidemiológicos a los dos departamentos del sur.

Perotti viajó a Buenos Aires para discutir personalmente el tema en la Casa Rosada. Se reunió, primero, con el ministro del Interior, Wado de Pedro; y más tarde, con Cafiero. En un momento de la charla se sumó, incluso, el propio presidente Fernández. El cónclave consumió casi dos horas y media; el mandatario santafesino lo definió como "una larga y positiva reunión de trabajo".

Qué cambia

La reunión no arrojó una respuesta categórica de parte de Cafiero por la aceptación o por el rechazo a la gestión que hizo Perotti, pero sí una muestra de predisposición para estudiar el caso y contribuir a que las condiciones sanitarias evolucionen positivamente en Santa Fe. De eso se trata; de revertir los parámetros que indujeron a declarar como zona de "alarma" a Rosario y San Lorenzo. Allí operan, esencialmente, dos variables: la disponibilidad de camas criticas y la cantidad de casos. En cuanto al primer aspecto, según pudo saber El Litoral, los funcionarios nacionales manifestaron "voluntad" para seguir reforzando la infraestructura sanitaria; se confirmó el envío de 29 respiradores a la provincia y se sumarían otros en los próximos días. En cuanto a la segunda variable -casos-, es la responsabilidad social y el estado provincial desde los controles que pueda ejercer, quienes tiene la mayor incidencia para poder reducir el ritmo de contagios.

Sobre la base de esa realidad, provincia y Nación convivieron mantener un monitoreo permanente de la situación. Para ello está desde el miércoles en Santa Fe la subsecretaria de Salud del gobierno nacional, y se esperaba para este jueves en Rosario a la titular del PAMI. La evaluación continuará hasta el viernes, día en el que se volverá a analizar la evolución de los diferentes parámetros sanitarios y se resolverá si las clases pueden retornar el lunes en las las localidades de los departamentos del sur provincial. Santa Fe aspira, además, a ser tenida en cuenta como "distrito único".

Precedente

El martes, el gobernador y sus asesores habían explicado a los intendentes que la provincia no tenía demasiado margen para salirse del encuadre del DNU, y desacatar lo que se establecía en esa disposición nacional. Ello podía implicar, se dijo, consecuencias jurídicas y hasta penales para Santa Fe. Pero a poco de esa reunión, se conoció el fallo de la Corte nacional, que avaló la decisión del gobierno porteño de mantener las clases presenciales, a pesar de lo establecido en el DNU. ¿Podría, entonces, Santa Fe con ese antecedente decidir de manera unilateral que las clases se reanuden? La traslación no sería tan lineal ni automática, aseguran desde la Casa Gris. Sí admiten que el fallo fija un precedente que reconoce mayor autonomía a las provincias y que Santa Fe podría emplearlo para defender la presencialidad. Pero ello no sería suficiente; al antecedente judicial, la provincia debería sumarle argumentación que demuestre cómo logro mejorar sus parámetros sanitarios. Ése fue el eje central de la reunión con Cafiero y de allí, la decisión de monitorear y revisar la situación a partir de mañana.

El sábado anunciarán si vuelve

Omar Perotti aseguró que el sábado 8 próximo anunciarán si es posible la vuelta a las clases presenciales en las escuelas de los departamentos San Lorenzo y Rosario. Expresó que será sólo para esa semana que comenzará el lunes 10.

"El viernes cierra la semana epidemiológica. Allí tendremos el parámetro nuevo para la provincia de Santa Fe. Eso junto al avance de los respiradores incorporados en la semana, el acuerdo de sumar camas del sector privado nos dará los datos de cómo enfrentamos la semana siguiente", aseguró el primer mandatario provincial.

"Va a haber una medida por otra semana, sea positiva o negativa", agregó. "Deseamos poder retomar actividades y más en una provincia que se preparó para que los chicos estén en la escuela. El 98 por ciento de los docentes, vacunados", afirmó Perotti.

El gobernador aseguró además que se pueden recuperar estos cinco días de clases presenciales perdidos. "No queremos perder un solo día de clase. Se pueden recuperar un sábado, un feriado o en vacaciones", dijo.

Por su parte, la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, que firmó un convenio con el mandatario, dijo que "por pedido expreso del presidente de la Nación reforzamos la campaña de vacunación con el enorme esfuerzo que la Provincia ya viene haciendo. El PAMI viene a complementar con más vacunas, más puntos y poniendo toda la estructura del PAMI". Volnovich dijo también que trajeron respiradores artificiales que se complementan al compromiso que la Nación ha tenido con el gobernador. "Los vamos a usar en los policlínicos del PAMI", dijo la titular de la entidad de los jubilados.