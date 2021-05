Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Multas para los antibarbijo

ANDRÉS ROBERTO CAPELLINI

"Como ciudadano santafesino quisiera proponer al Sr. intendente lo siguiente: que a toda aquella persona que circule dentro de la ciudad y no use el barbijo, se le cobre una multa. Para ello se puede utilizar a los inspectores municipales. De esta manera podremos evitar el contagio de Covid. Les agradezco esta publicación".

Reflexión

ERCILIO FERRI

"La verdadera medida de la vida es el recuerdo. Atraviesa la vida, retrospectivamente, como un relámpago, con tanta rapidez como cuando se vuelven a ojear un par de páginas. Llega el recuerdo desde la aldea más próxima al lugar en que el caballero tomó su resolución, que aquel para el cual, como para los antiguos, se halla la vida transformada en texto. Lea dicho texto hacia atrás. Solo así se encontrará consigo mismo y solo así, huyendo del presente, podrá entenderlo".

Profanación

VECINA DE LA ZONA SUR

"Robaron una de las tapas de una de las urnas de la tumba de un granadero, de bronce, en el atrio de la Catedral de Santa Fe. Es una profanación. Se trataba de un soldado que estuvo con San Martín, año 1817. Estuvieron esperando que fuera la policía: estaban ocupados y no pudieron ir. Fui a hacer la denuncia y la verdad que siento una gran frustración, porque creo que es al divino botón... Encima el padre Javier no estaba; se encontraba en Esperanza. Le dejé dicho que se ponga en contacto con la Asociación Sanmartiniana. Asimismo, recurro a este medio, para poder recuperar esa tapa. Más allá del material, eso tiene un valor histórico. Fue en el horario de misa, alrededor de las 19.30 ó 20, entonces ¿nadie vio nada?, ¿ni los policías que andan dando vueltas? Es imposible que no hayan visto nada sospechoso. Esto es un viva la joda. No hay excusas. Están las cámaras, pero estoy segura de que no van a hacer nada. Por eso sería muy importante que se movilice la Asoc. Sanmartiniana. Quizás tenga más peso que la propia policía. Hace semanas que roban en la zona y siguen sin custodiar".

Recolección de ramas

DAVID CABRERA

"En Castelli y Riobamba, a 10 metros de la Costanera y en varias esquinas de Guadalupe, la empresa Cliba no recoge las ramas. Por favor, Municipalidad, algún funcionario, que tome cartas en el asunto".

Llegan cartas

La batalla por el oxígeno

NÉSTOR FALCONE

En Abril de 2020 un grupo de productores y empresarios locales donamos una planta de generación de oxígeno PSA de última generación al Hospital SAMCo de Rufino. Pese a la escasez de este insumo crítico y la emergencia sanitaria, aún la planta permanece fuera de funcionamiento por la cerrada negativa del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe para admitir su incorporación al sistema de salud al amparo de dudosas disposiciones reglamentarias de la ANMAT redactas bajo la inspiración de las empresas que monopolizan el mercado.

La situación contrasta con la realidad a unos pocos kilómetros de nuestra ciudad. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires creó en su ámbito un Comité de Oxígeno destinado a promocionar la instalación de las Plantas PSA en todo sus territorio para dotar de autonomía a sus centros de salud y hospitales de ese insumo esencial.

Así mientras en Pinamar funcionan dos plantas idénticas a la nuestra, y se inauguran nuevas plantas en Ensenada y en todo el territorio provincial -ver página oficial del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires "La Provincia implementó un plan para fortalecer la provisión de oxígeno"-, la nuestra, a unos poco kilómetros del límite provincial ,permanece cerrada, al tiempo que se registran dramáticos casos de falta de oxígeno en el país y en el mundo.

Se impone interrogarnos sobre los verdaderos motivos que guían las decisiones de la Provincia de Santa Fe para mantener cerrada una planta de este tipo en situación de emergencia sanitaria. El artículo de Hugo Alconada Mon en "La Nación" titulado "El Estado debió negociar con firmas de oxígenos denunciadas", ilumina la respuesta.

Una fábrica en La Guardia

SUSANA RAQUEL ALASSIO DE GAINZA

En mi condición de ciudadana argentina, estos tiempos han profundizado en mí todo cuanto he aprendido en mi infancia vivida junto a una familia de uruguayos.

Hoy, la carencia de acuerdos básicos se ha convertido en el aspecto central del debate político público generalizado. La manifestación ciudadana deja claramente fundados el sentido y sentimiento de una república libre, explícita en nuestra carta magna. En los ciudadanos argentinos amantes de la libertad cala hondo el deseo de defender los principios contenidos en la misma. Se nos pegan al cuerpo, al corazón y al pensamiento como la escarapela. Sucede entonces, que me resulta imposible no establecer toda asociación y o comparación que signifique encontrar similitudes vinculadas con los valores que nos guían a un puerto soñado.

Y muchos suelos siguen en busca de los puertos. Creo que para llegar a ellos uno de los caminos es escudriñar la historia, meterse en sus vericuetos, ir desentrañándolos sin perderse en la búsqueda.

En estas líneas quiero recordar a la fábrica Alassio y Cia. S.A. sobre la cual se podría decir que "está en el recuerdo de los viejos pobladores de La Guardia, lugar donde prestigiosos inmigrantes uruguayos encontraron el espacio para sus sueños, levantando chimeneas que hoy sólo parecen estar esperando el milagro del reconocimiento por haber elevado sus mensajes humeantes que ya no hemos de ver".

Cabe destacar que en su momento, los Alassio consiguieron por parte del gobierno argentino lo que no habían logrado del uruguayo: el permiso de importación de la máquina matricera que recibieron desde EE.UU., indispensable para la fabricación de los caños. Este hecho fue definitivo para radicarse en Argentina, y la arcilla del riacho para hacerlo en La Guardia.

En estas líneas solo quiero recordar que lo que a principios del siglo XIX fue un puesto de control de las tropas del Brigadier Estanislao López -La Guardia- hoy muestra las estructuras de lo que fuera la fábrica Alassio, industria cuya historia ha sido investigada y documentada por Andrés Oberti, periodista e investigador uruguayo, cuyo trabajo al respecto ha sido publicado en el Telégrafo de Paysandú. Por ser la sucesora de mayor edad he tenido, puedo decirlo, la felicidad de haber convivido con los hacedores de la obra y en consecuencia aportarle a Oberti datos y experiencias significativas.

En nuestra ciudad somos cuatro los Alassio, ciudadanos argentinos, descendientes de los dueños de la industria: Florencio, hijo de Florencio Alassio; Celia, Aldo y yo, Susanam, hijos de Oscar Alassio.