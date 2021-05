https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El único descartado es Goltz, se entrena con normalidad Leguizamón y este viernes es el hisopado obligatorio. Aparentemente, la idea del técnico es no reservar nada para el partido de cuartos de final, que podría ser (es una posibilidad) ante el mismo Unión.

Domínguez piensa en poner todo en el clásico Los mismos o, a lo sumo, la chance para Wilson Morelo

Parece ser que Eduardo Domínguez tiene una decisión tomada: poner lo mejor y no guardarse nada. Y eso implica que el equipo que saldrá el domingo en el Brigadier López sea muy parecido -o igual- al que viene de vencer a Arsenal por 2 a 0 en un partido en el que el resultado le quedó chico a Colón, pues debió vencer por una mayor diferencia en las cifras.

Con Goltz lesionado (desgarro que lo marginará por al menos un par de semanas más), hay chances de que Leguizamón vaya al banco y surge como una alternativa la de que Morelo juegue desde el arranque.

Si hay una posibilidad de cambio sería esa, la de Morelo de arranque y por Alexis Castro, uno que hizo un buen partido el viernes pasado en el Brigadier López. De tal manera que el técnico rojinegro deshoja la margarita entre dejar a los mismos o poner a Morelo de titular.

Otro que venía siendo titular pero que dejó el puesto por lesión, Gonzalo Piovi, es difícil que regrese en este partido pues su reemplazante, Gonzalo Escobar, viene de ser uno de los mejores jugadores en el encuentro ante Arsenal, inclusive con dos o tres chances de marcar algún gol.

La gran duda era la presencia o no de Lértora, que tiene cuatro amarillas. Si bien García, el delantero de Unión, también está colgado, la situación del rival es diferente: el resultado del clásico importa mucho más, en la sumatoria de puntos, a Unión que a Colón.

En algún momento se pudo haber barajado la posibilidad de "guardar" a Lértora y que pueda jugar sin problemas el encuentro de cuartos de final (las amarillas no se borran), pero el mismo jugador le pidió a Domínguez que lo tenga en cuenta y es casi un hecho que arrancará de entrada.

Siempre con la salvedad de que todavía faltan algunos entrenamientos y que este viernes será el hisopado general y obligatorio -algo que en estos tiempos debe esperarse de manera imprescindible para descartar cualquier sorpresa- la posible formación rojinegra sería con Burián; Garcés, Bianchi y Delgado; Meza, Lértora, Aliendro y Escobar; Morelo o Castro, Luis Miguel Rodríguez y Facundo Farías.

De los jugadores del club, los que jugarán un clásico oficial de Primera por primera vez serán Meza, Garcés y Farías, que no estaban en el plantel cuando se jugó el último, en octubre de 2019 con Lavallén de entrenador.

El plantel tiene varios sobrevivientes desde aquél encuentro, como es el caso de Burián, Lértora, Aliendro, Escobar, Morelo y el Pulga, por mencionar a los que tienen la chance de ser titulares.

En cuanto a la posibilidad de concentrar, es otro de los temas que no están resueltos y que podría alterarse. En los últimos partidos en Santa Fe, sólo se concentraron algunos futbolistas, aunque por allí puede existir algún retoque en el plan habitual teniendo en cuenta la importancia del encuentro.

Colón puede salir primero (como fue en todo el torneo hasta ahora) o segundo en su zona si es que pierde y gana Estudiantes. De una manera o de la otra, lo que tiene asegurado Colón es que el partido de cuartos de final contra el cuarto (si sale primero) o el tercero (si sale segundo) de la otra zona, será en el barrio Centenario. A partir de allí, tanto semifinal como final será en cancha neutral.

500.000 visitas en el 116 aniversario

En un comunicado emitido por el club, luego del 116 aniversario de la institución que se celebró de manera virtual por los tiempos de pandemia que se viven, la comisión directiva expresó su "alegría luego de celebrar un nuevo aniversario de nuestro querido club... Este año, al igual que el 2020, nos tocó lidiar con un contexto de pandemia que nos imposibilitó realizar los festejos que como hinchas nos merecemos. Todo ello, sin embargo, no fue excusa para no estar presentes y no acompañar al hincha que tantas ganas tenía de festejar junto a la institución sus 116° aniversario".

El comunicado continúa diciendo que "uno de los objetivos planteados, atendiendo al contexto y a la necesidad de evitar la aglomeración de gente, fue realizar una campaña incentivando a los hinchas a quedarse en casa y alentar mediante las redes sociales. Con todo esto en mente se planificó una estrategia que incluyó una nueva identidad gráfica para los canales digitales del club y el uso simultáneo de nuestros canales virtuales para la transmisión del evento. Creemos que lo conseguido una vez más en el aniversario de nuestro club debe ser un punto de partida para una nueva comunicación que se adapte a los tiempos que vivimos y a los desafíos que estos plantean. El 116° aniversario tuvo un alcance cercano a las 500 mil vistas teniendo en cuenta todos los canales por los que fue transmitido (instagram, facebook, twich y youtube). Además el hashtag #ElClubDelPueblo alcanzó el 4° lugar en las tendencias nacionales en twitter", expresó la dirigencia sabalera en ese comunicado.