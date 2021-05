https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.05.2021 - Última actualización - 18:17

18:14

La Federación Santafesina le retiró la autorización para funcionar en abril. Ahora, Protección Civil certificó que continúa en actividad. En el medio, siete ex bomberos cesanteados impulsan una causa por daños y perjuicios.

Polémica instalada Bomberos Calchaquí sigue operativo pero enfrenta una demanda millonaria La Federación Santafesina le retiró la autorización para funcionar en abril. Ahora, Protección Civil certificó que continúa en actividad. En el medio, siete ex bomberos cesanteados impulsan una causa por daños y perjuicios. La Federación Santafesina le retiró la autorización para funcionar en abril. Ahora, Protección Civil certificó que continúa en actividad. En el medio, siete ex bomberos cesanteados impulsan una causa por daños y perjuicios.

Por Gustavo Capeletti

En la tarde del miércoles, la jefa de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Calchaquí puso en palabras lo que desde hacía días era un secreto a voces en la ciudad. Carina Simbrón comunicó la medida adoptada por la Federación de Bomberos de la Provincia de Santa Fe por la cual "dicha Asociación no podrá prestar servicios en las distintas emergencias que pudieran suscitarse por un lapso de tiempo indeterminado".

La titular interina del cuerpo hizo referencia así a una preocupante realidad que envuelve a la entidad local como corolario de la quita de la autorización para funcionar dispuesta por la Federación provincial, aunque no ofreció más detalles.

Más tarde trascendió la carta documento que el organismo superior remitió a la Asociación de Calchaquí, en la que previno que "atento a que el plazo otorgado para la regularización del cuerpo activo ha expirado el 2 de abril" procedió a "efectivizar la baja de la operatividad el 30 de abril". "A los fines de obtener la reactivación del cuartel deberán acreditar en forma fehaciente las constancias en las que los interesados (los ex bomberos) manifiesten en forma expresa e indubitable el desistimiento de su derecho de reincorporación", asentó la Federación de Bomberos.

A su vez, esta saga tuvo un nuevo capítulo este jueves cuando la Secretaría de Protección Civil de la provincia certificó que la Asociación de Bomberos Voluntarios de Calchaquí, con personería jurídica Nº 522/00, se encuentra actualmente "en actividad" en la localidad antes mencionada y área de influencia.

Toda esta polémica instalada se produjo justo en medio de la radicación en el Juzgado Civil y Comercial de Vera de una demanda millonaria contra la Asociación de Calchaquí y sus directivos, impulsada por siete ex bomberos que prestaban servicios en ese cuartel.

"En forma irregular"

En tren de tomar dimensión del caso, El Litoral contactó al estudio jurídico que representa a los demandantes. El Dr. Lisandro Garavaglia indicó que "representamos a siete ex bomberos voluntarios que formaban parte del cuartel de bomberos de Calchaquí. Algunos se desempeñaron desde los orígenes allá por el año 2000, cuando se creó el cuartel, y entre 2013 y 2016 fueron dados de baja en forma irregular, porque nunca se dijo la razón".

El profesional sostuvo que, a raíz de eso, los numerarios despedidos iniciaron reclamos administrativos hacia organismos de la provincia de Santa Fe, los cuales se resolvieron a favor de ellos. "Estos organismos son superiores a la Asociación de Calchaquí y le recomendaron que los reincorporen porque fueron dados de baja de manera irregular", agregó.

A pesar de ello, la Asociación de Calchaquí "nunca realizó la reincorporación, pasamos por un montón de procedimientos, pedimos la mediación incluso, pero los dirigentes se negaron a reincorporarlos no sabemos por qué razón porque nunca se nos informó, como tampoco se nos dijo por qué se los dio de baja", puntualizó.

Daños y perjuicios

Entonces, "ahora tuvimos que iniciar una demanda de daños y perjuicios porque desde 2015 que estamos reclamando la reincorporación y no se dio", apuntó, y aclaró que la demanda es contra la Asociación y contra los directores de la misma que "se estuvieron manejando mal y en contra de los intereses de mis defendidos, incumpliendo órdenes de los organismos superiores, y por eso lo que queremos es que se hagan responsables".

Consultado sobre el monto reclamado, precisó que la demanda es por 23 millones de pesos que se calcula en base a los siete actores demandantes y que se trabó un embargo preventivo contra un bien de uno de los directivos de la Asociación de Calchaquí.

Al respecto, explicó: "No es un reclamo de tipo laboral, pero la ley 12.969 que es la que regula el funcionamiento de los bomberos en la provincia establece un montón de beneficios que tienen, que si bien no cobran sueldo sí tienen obra social, se pueden jubilar, tienen cupos especiales para planes de vivienda. Todo eso se cuantifica y da el monto correspondiente, que se debatirá en el juicio".

Consideramos que ellos "incumplieron las decisiones de organismos superiores de reincorporar a nuestros clientes sin ningún motivo, deliberadamente, por un lapso de tiempo prolongado, y eso fue actuar en contra de los fines de la Asociación. Nuestros representados, de los reclamos que se hicieron de 2013 a 2020, lo único que querían era volver a trabajar", expuso.

"Inexplicable"

La abogada Laura Dalla Fontana, que también integra el buffet que defiende a los ex bomberos aseveró: "Es inexplicable, yo quisiera saber por qué lo incumplieron, porque nuestros clientes siempre quisieron volver a trabajar, estuvieron en una peregrinación durante años, mendigándoles que le vuelvan a dar el puesto de trabajo. Y no solamente que no cumplieron, sino que apelaron la resolución de la Federación, se fueron a Protección Civil y Protección Civil confirmó que tenían que reincorporarlos, pero no los reincorporaron".

"Ellos tiene vocación de bomberos, siempre la tuvieron y les costó mucho llegar a esta decisión de renunciar porque les duele en el alma, pero no les quedó otra alternativa", completó.