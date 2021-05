https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.05.2021 - Última actualización - 21:53

20:36

Designaciones pendientes desde el año pasado

José Corral fue designado para el directorio del Enacom

El ex intendente de la ciudad de Santa Fe fue elegido en representación de la Unión Cívica Radical, la tercera minoría parlamentaria. Para el Directorio de RTA, en tanto, fue aprobado por unanimidad el pedido del PRO para que Cristian Larsen ocupe el lugar por la segunda minoría y que el ex intendente de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, Carlos Monte (UCR), sea designado por la tercera fuerza.

Crédito: Flavio Raina



Crédito: Flavio Raina

Designaciones pendientes desde el año pasado José Corral fue designado para el directorio del Enacom El ex intendente de la ciudad de Santa Fe fue elegido en representación de la Unión Cívica Radical, la tercera minoría parlamentaria. Para el Directorio de RTA, en tanto, fue aprobado por unanimidad el pedido del PRO para que Cristian Larsen ocupe el lugar por la segunda minoría y que el ex intendente de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, Carlos Monte (UCR), sea designado por la tercera fuerza. El ex intendente de la ciudad de Santa Fe fue elegido en representación de la Unión Cívica Radical, la tercera minoría parlamentaria. Para el Directorio de RTA, en tanto, fue aprobado por unanimidad el pedido del PRO para que Cristian Larsen ocupe el lugar por la segunda minoría y que el ex intendente de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, Carlos Monte (UCR), sea designado por la tercera fuerza.

La comisión Bicameral de la Comunicación Audiovisual y las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización propuso este jueves la designación de tres representantes, por la segunda y la tercera minorías parlamentarias, para los directorios del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y de Radio y Televisión Argentina (RTA), pendientes desde el año pasado. Con esta resolución, el Poder Legislativo completará los seis directores, tres por cada organismo, que la legislación le faculta a designar. En la reunión fue designado para el Enacom, el ex intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, por la Unión Cívica Radical, en representación de la tercera minoría parlamentaria. Designaron a José Corral como director del ENaCom y a Carlos Monte y Cristian Larsen para la RTA



Los cargos estaban vacantes. Son los representantes parlamentarios de la oposición y fueron propuestos por la Comisión Bicameral del Congreso.



👉🏽https://t.co/YAGQaR92n7 — Bloque UCR - HCDN (@diputadosucr) May 6, 2021 Para el Directorio de RTA, en tanto, fue aprobado por unanimidad el pedido del PRO para que Cristian Larsen ocupe el lugar por la segunda minoría y que el ex intendente de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, Carlos Monte (UCR), sea designado por la tercera fuerza. Los tres directores propuestos este jueves se suman a los ya nombrados anteriormente: Alejandro Gigena (Frente de Todos) y Silvana Giudici (PRO), en el ENaCom; y Cynthia Ottaviano (Frente de Todos), en RTA. La nominación de los dos directores por la tercera minoría se demoró debido a una controversia que se generó el año pasado entre el radicalismo y el interbloque federal, que enfrentaban argumentos para quedarse con esos lugares. Graciela Camaño, del interbloque Federal (11 miembros), argumentó hace un año que esa fuerza era la tercera de la Cámara si se tomaba a Juntos por el Cambio como interbloque, mientras que los ex Cambiemos sostenían que PRO y UCR eran bloques distintos, y que con sus 53 y 46 diputados ostentaban la condición de segunda y tercera minoría, respectivamente, en la Cámara. Tenés que leer Enacom instó a no pagar aumentos de tarifas de telefonía, TV o Internet “Cambiemos aparece en la actual composición que propone el ENaCom como la primera fuerza política, por la simple y sencilla razón de que va a tener dos representantes en su directorio”, cuestionó Camaño en mayo de 2020. En tanto, la diputada radical Karina Banfi, secretaria de la comisión bicameral, rechazó el planteo de Camaño y aclaró que “la UCR y el PRO son dos bloques distintos, la segunda y tercera minorías parlamentarias, mientras que Juntos por el Cambio es un interbloque”. La cuestión se zanjó finalmente a favor de éste último argumento, y en cuanto al representante de la segunda minoría en RTA, el PRO propuso a Larsen, debido a que el Poder Ejecutivo vetó oportunamente a Emilio Laferriere, que ya había recibido el visto bueno de la bicameral. Tenés que leer Enacom irá a la Corte por suspensión del DNU que declara esencial a las telecomunicaciones En una nota enviada al Senado, en julio pasado, el Poder Ejecutivo explicó que Laferriere no podía ocupar ese cargo porque ya había tenido dos mandatos previos consecutivos, máximo previsto para ocupar esa función. “El Señor Laferriere se encontraría imposibilitado de ser designado nuevamente como Director de RTA SE porque ya cumplió los dos períodos autorizados por la ley 26.522 por cuanto conforme resulta de los considerandos del Decreto 851/2016, fue elegido para completar el período 2013/2017 en reemplazo del Señor Cantero Gutiérrez mientras que, por Decreto 294/2018 fue reelegido para el período 2017/2021”, decía el texto de Jefatura de Gabinete. “En el caso, entonces, no correspondería que el Poder Ejecutivo Nacional convalide la propuesta del Lafferriere por cuanto la propuesta hecha por la Comisión Bicameral no es un acto válido porque transgrede el texto de la ley que sólo autoriza a ser Director de RTA SE sólo por 2 períodos que, en este caso, ya se cumplió”, agregaba la nota.

Temas: