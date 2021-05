https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 06.05.2021

Fallo de la Corte

Patricia Mounier: "La no presencialidad es una decisión sanitaria"

"Cuando el macrismo desarticuló la paritaria nacional, los programas de conectividad, socioeducativos para los que menos tienen y desfinanció el sistema educativo ahí no había tanto interés”, dijo la diputada nacional.

La diputada nacional del Frente de Todos por Santa Fe y dirigente gremial del Sindicato Argentino de Docentes Privados, destacó que cuando se toman medidas como restringir o suspender la presencialidad para cuidarnos de los contagios el ciclo lectivo continúa en la virtualidad gracias al trabajo de los y las docentes que adaptan los contenidos a otras modalidades Tenés que leer La Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales Al ser consultada por la judicialización del Jefe de Gobierno Porteño de la decisión sanitaria del gobierno nacional de suspender las clases presenciales en algunas zonas, la diputada dijo que “jamás he visto de la oposición tanto interés en la educación, quizá el interés pasa por que los chicos estén en las aulas y nada más. Porque cuando el macrismo desarticuló la paritaria nacional, los programas de conectividad, socioeducativos para los que menos tienen y desfinanció el sistema educativo ahí no había tanto interés” Además, remarcó que las clases continúan en la virtualidad. También explicó que “en una situación tan compleja decirle que sí a la presencialidad es realmente grave. Larreta no solo expone a los alumnos y alumnas, sino a los y las trabajadoras. “La legisladora brindó como ejemplo la medida que tomó el gobernador Omar Perotti en Santa Fe, donde en la ciudad de Rosario y el departamento San Lorenzo “las clases se realizan de forma virtual justamente porque la situación sanitaria se agravó.” Tenés que leer El sábado anunciarán si vuelven las clases presenciales en Rosario y San Lorenzo Asimismo, Mounier sostuvo que “cerrar las escuelas es una decisión sanitaria que tomó el presidente junto a un grupo de expertos e incluso teniendo en cuenta las reuniones con los gobernadores” porque en la escuela se cuida el protocolo, pero afuera no se cumple tan estrictamente y allí se producen los contagios. También afirmó que “la derecha demuestra que no tiene interés en garantizar la educación, están ocultando que no pueden garantizar virtualidad para todo el mundo ni las condiciones dignas de trabajo en las escuelas.” Mounier remarcó que muchas escuelas no están preparadas para cumplir con los protocolos y las burbujas porque tienen poca ventilación y poco personal para controlar y expresó que “hay un negacionismo de una parte de la sociedad acerca de la gravedad de la pandemia”.