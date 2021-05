El cohete chino Long March 5B podría caer sobre España o el centro - sur del continente Americano

"El lanzamiento exitoso del módulo central de Tianhe indica que la construcción de la estación espacial de nuestro país ha entrado en la etapa de implementación completa y ha sentado una base sólida para misiones posteriores", dijo el presidente Xi Jinping tras el lanzamiento del cohete chino Long March 5B. Ahora, la localización de ese mismo cohete es todo un misterio.

Our latest prediction for CZ-5B rocket body reentry is:

🚀 09 May 2021 02:34 UTC ± 21 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates:https://t.co/p2AU9zVEpA pic.twitter.com/mquTQ2XUEo