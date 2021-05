https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 07.05.2021 - Última actualización - 8:46

7:15

Por la tercera fecha del certamen, el conjunto diridido por Zubeldía consuiguió tres valiosos puntos para ubicarse en la segunda posición.

Grupo H Lanús se trajo un triunfo ante La Equidad Por la tercera fecha del certamen, el conjunto diridido por Zubeldía consuiguió tres valiosos puntos para ubicarse en la segunda posición. Por la tercera fecha del certamen, el conjunto diridido por Zubeldía consuiguió tres valiosos puntos para ubicarse en la segunda posición.

Lanús fue al estadio Defensores del Chaco a jugarse una carta brava con juveniles, pensando más en la Copa de la Liga Profesional, y le salió bien porque en la nueva sede paraguaya de este partido de la tercera fecha venció al colombiano La Equidad, por 1 a 0, logró su segundo triunfo como visitante en el Grupo H y renovó sus sueños de clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.



Ahora Lanús deberá jugarse todas sus cartas el próximo jueves a las 19 en Porto Alegre, donde enfrentará al líder del grupo con puntaje ideal, Gremio, que alcanzó este jueves una diferencia de gol de +10 al aplastar a Aragua, de Venezuela, por 8 a, 0, con un tanto del argentino Diego Churín y los restantes de Luiz Fernando y Ferreira, ambos en dos oportunidades cada uno, Diego Souza, Andrés Hernández (en contra) y Maicon, de penal.



De esta manera Gremio lidera con 9 puntos, escoltado por Lanús con 6, al que sigue La Equidad con 3 y cierra Aragua sin unidades.



El técnico Luis Zubeldía apostó a la audacia y frescura de los juveniles para afrontar este partido pensando en el encuentro del próximo domingo a las 18 frente a Talleres, de Córdoba, como local, en busca de un lugar entre los clasificados a los cuartos de final de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional.

A los 27 minutos Franco Orozco salió del área para hacerle espacio a la llegada desde atrás de Lucas Vera, que concretó picándole la pelota por encima del cuerpo y de zurda al arquero Cristian Bonilla.



La diferencia no implicó sin embargo variantes en las posturas de ambos equipos, ya que La equidad no reaccionó, por mérito de Lanús que no lo dejó, ya que lo siguió presionando y atacando.

Con información de Telam