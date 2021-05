Horarios y TV: se juega la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se confirmó el calendario de la última fecha de la Copa de la Liga Profesional. Colón y Unión disputarán el clásico santafesino.

Este fin de semana se jugará la última fecha de la primera ronda de la Copa de la Liga Profesional, que tendrá el condimento especial del clásico santafesino.



Sabaleros y Tatengues se enfrentarán este domingo a las 18, luego de la modificación por parte de la organización del torneo, ante el pedido del gobierno provincial de Santa Fe.

Colón ya está clasificado para los cuartos de final y Unión deberá ganar para asegurar su lugar o empatar o perder y esperar los resultados de Independiente y Lanús, que enfrenta a Huracán y Talleres respectivamente. En caso de no sumar, el Tate también depende de Gimnasia y Atlético Tucumán.

Por otra parte, la Zona 1 tendrá los atractivos de los siguientes partidos en busca de la clasificación: Racing vs San Lorenzo, River vs Aldosivi y Godoy Cruz vs Banfield.

Horarios y TV