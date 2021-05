https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 07.05.2021 - Última actualización - 9:41

9:38

En un inédito episodio de concordia, ciudadanos de La Heroica se tomaron las calles para ejercer su derecho a la protesta social.

Colombia Con antorchas, Cartagena marchó por la paz, la vida y los derechos sociales En un inédito episodio de concordia, ciudadanos de La Heroica se tomaron las calles para ejercer su derecho a la protesta social.

En calma y alegría concluyó una jornada de manifestaciones en la capital de Bolívar, luego de una previa con alteraciones al orden público. La marcha de antorchas involucró a la sociedad civil y a las autoridades en un reclamo que tuvo componente social y anhelo de paz.

La manifestación sumó alrededor de mil personas, que iniciaron la marcha desde la plaza de Toros para dirigirse por la avenida Pedro de Heredia hasta concluir en el monumento a la India Catalina, en el punto de cruce entre el centro histórico y el nororiente de Cartagena.

Esta velatón pacífica en Cartagena no le gusta ni a Rcn, ni a Caracol, aquí se las traemos para que lo vean Colombia y entera. pic.twitter.com/haicYNh2yR — Alberto Ortiz Galind (@lbertoortiz) May 6, 2021

Reportan medios locales que la marcha discurrió en completa calma, con eventos culturales protagonizados por jóvenes que realizaron muestras culturales como bailes folclóricos, performances y arte urbano.

RCN Radio seccional Cartagena informó que la protesta, en sintonía con los reclamos nacionales aglutinados en el Paro Nacional, fue resultado de un consenso ciudadano por evitar la confrontación.

Los resultados, a la vista: personas sin distingo de ideología, edad, clase social, recorrieron la ciudad sin que las autoridades reportaran actos vandálicos.

Cartagena sale a manifestarse de forma pacifica. @IvanDuque pare la masacre, no escuche al maniatico que pide seguir derramando sangre y escuche al movimiento social y a la juventud colombiana, no es con partidos es a la gente a la que debe escuchar! #SOSColombiaNosEstanMatando pic.twitter.com/1QT1oRBQlC — Cristian Mancera (@CrissRiosM) May 6, 2021

Declaraciones del alcalde William Dau Chamat, quien participó en el recorrido, confirman que no solo se garantizó la seguridad de los marchantes sino que la ciudad alcanzó un hito de convivencia inusual en Colombia:

“Hemos estado poniendo ejemplo al país de lo que es poder marchar de manera pacífica, ahora sueño también con que no solo sea la sociedad civil cartagenera le ponga ejemplo al país, sino que, la Policía Metropolitana de Cartagena también aprenda a articular con la sociedad civil a evitar que haya excesos policiales y sirva de ejemplo a todo el resto de la Policía a nivel nacional”, expresó Dau Chamat a RCN Radio seccional Cartagena.

Con respecto a la implementación de medidas amparadas en el decreto presidencial de Asistencia Militar, Dau rechazó categóricamente que Cartagena y su administración acudirán a dicho recurso: “Yo no apruebo que militaricen la ciudad, si hacemos lo que dice el expresidente Álvaro Uribe, que los militares echen plomo o lo que solicitó presidente Iván Duque, de militarizar las ciudades es buscar confrontación”, indicó el mandatario local concluida la marcha de antorchas.

Además puntualizó que “yo comprendo que de pronto en algunas ciudades la cosa ya se salió de madre, no halla más opción, no sé, yo no soy el alcalde de las otras ciudad, cada alcalde tiene su autonomía para tomar sus propias decisiones. Pero para Cartagena, la máxima autoridades en Cartagena es el alcalde, ese soy yo” en alusión a Barranquilla, ciudad que no descarta acudir a estas medidas ante el aumento de vandalismo en la ciudad.

“El pueblo cartagenero ha dado un ejemplo digno a toda Colombia, protesto, grito de forma pacífica y eso es de aplaudir, Cartagena le dio un ejemplo a Colombia”, subrayó Dau.

En Cartagena se desarrollarán manifestaciones durante el viernes 7 de mayo: la primera marcha iniciará a las 5:00 a.m., con una trayectoria que iniciará en la Zona Industrial de Mamonal, desde el SENA Náutico hasta la Empresa Argos.

En horas de la tarde se tiene prevista una protesta, que iniciará en el Centro Histórico de la ciudad, recorrerá la Avenida Santander hasta llegar a la zona exclusiva de Bocagrande, los manifestantes harán el retorno en Hotel Caribe, y finalizarán en la plaza de la paz.

Se espera, de nuevo, el buen comportamiento de los ciudadanos en un escenario de movilizaciones que ya cuenta con 10 días en las calles del país.