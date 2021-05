https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los anunciaron los ministros Guzmán y Kulfas

Reducen a cero los derechos de exportación a Mypymes que exporten hasta US$ 500000

Hay 3.700 mipymes exportadoras beneficiadas, de las cuales 3.400 no pagarán derechos de exportación.

El Gobierno nacional dispuso llevar a cero el derecho de exportación de las mypymes que exporten hasta US$ 500.000 y aplicar una reducción del 50% de la alícuota a las exportaciones de hasta US$ 1.000.000.



Lo anticiparon los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una visita esta mañana a una pyme en el partido bonaerense de Pilar, indicaron fuentes oficiales. De acuerdo a medios nacionales, las beneficiadas son unas 3.700 mipymes exportadoras, de las cuales 3.400 no pagarán derechos de exportación. Este universo de empresas alcanzadas representan el 50% de las mipymes exportadoras. Por otra parte, explicaron que existe un total de 201 empresas con su Certificado Pyme vencido. Estas empresas podrían renovarlo y ser incluidas en el beneficio.