https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 07.05.2021 - Última actualización - 11:48

11:43

El material ya está disponible hoy, 7 de mayo, en todas las plataformas digitales. Mañana 8 de mayo realizará su primer show virtual en Nugs.net.

“Latest Record Project: Volume 1” Van Morrison lanzó su nuevo álbum doble El material ya está disponible hoy, 7 de mayo, en todas las plataformas digitales. Mañana 8 de mayo realizará su primer show virtual en Nugs.net. El material ya está disponible hoy, 7 de mayo, en todas las plataformas digitales. Mañana 8 de mayo realizará su primer show virtual en Nugs.net.

Han pasado más de 50 años desde que Van Morrison llamó la atención por primera vez, y aún hoy nadie se acerca a su mezcla libre de blues, R&B, jazz y soul. Hoy, Van Morrison comparte su 42º álbum de estudio “Latest Record Project Volume 1” que ya se encuentra disponible a través de Exile/BMG.

Su álbum más dinámico y contemporáneo en años, “Latest Record Project: Volume 1”, es una profundización de 28 canciones en su continuo amor por el blues, el R&B, el jazz y el soul. Por mucho que te gusten sus álbumes clásicos, este nuevo proyecto demuestra que vive en el presente y sigue siendo un artista íntegro y distinguido.

“Me estoy alejando de las mismas canciones, los mismos álbumes todo el tiempo”, dice Morrison. “Este tipo ha hecho 500 canciones, tal vez más, así que ¿hola? ¿Por qué sigues promocionando las mismas diez? Estoy tratando de salir de la caja”.

“Latest Record Project: Volume 1” es el resultado del período de aislamiento forzado. Al ser incapaz de salir de gira, Morrison se mantuvo ocupado escribiendo canciones constantemente. Desarrolló ideas en piano, guitarra y saxofón, generando una gran cantidad de material nuevo que brilla con vitalidad gracias a la sección rítmica que trabajó y con el cual comparte una conexión inmediata y espontánea.

Van Morrison anunció el proyecto el pasado mes de marzo lanzando la canción que le da nombre al disco, la cual fue seguida por el single principal ‘Only A Song’, nombrada por Radio 2 como Record of the Week.

El álbum abarca todo, desde la joya de R&B “Jealousy” hasta la alegre y country “A Few Bars Early” a través del enérgico garage rock que se explica por sí mismo en “Stop Bitching, Do Something”. Si bien el álbum encamina hacia un sentimiento romántico –el cual hace que Morrison sea tan amado por sus fans– la temática principal es un testimonio directo sobre la vida contemporánea. Rico en una cálida y ejemplar musicalidad, “Love Should Come With A Warning” presenta letras escritas por el gran Don Black.

Lo que “Latest Record Project: Volume 1” demuestra más claramente es que si realmente quieres apreciar el arte de Van Morrison, escucha lo que está haciendo ahora, porque nunca se detiene.

Van Morrison celebrará el lanzamiento del álbum con su primer show virtual mañana 8 de mayo a las 3 PM EST (las 16 de la Argentina), en un livestreaming desde los reconocidos Real World Studios en Wiltshire en la que estrenará canciones nuevas junto con una selección de temas clásicos. El evento será en asociación con Nugs.net, la plataforma de música líder para streamings y grabaciones de conciertos en vivo. Tickets disponibles aquí.

“Latest Record Project: Volume 1” ya está disponible en formatos de CD doble, CD deluxe, triple vinilo y digital aquí.