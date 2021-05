Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

ERCILIO FERRI

"Nuestra conciencia del tiempo se rige por el número de años que hemos vivido. Cuanto más jóvenes somos, tanto más largo es un año, y también una hora o un día. Cuando tengo 5 años, un año es una quinta parte del tiempo de mi vida, y cuando tengo 50 años, un año es una de las 50 partes de mi vida. Esto cambia cuando envejecemos y comenzamos a contar ya no desde el nacimiento, sino desde la muerte. Entonces los años, imperceptiblemente, se hacen de nuevo más largos".

Recordar a los verdaderos héroes

SONIA CARDONA

"Cada vez veo menos televisión, porque entre las noticias del Covid, los femicidios, los robos y la economía termino enfermando. Creo que ningún medio comentó sobre: el 2 de mayo, Aniversario del Hundimiento del ARA General Belgrano, fecha para no olvidar. Mi recuerdo a las clases 1962 y 1963, los verdaderos héroes de esta página de nuestra historia".

El verdadero poder

DANIEL PINO

"Intentaré transmitir mi parecer sobre la realidad mundial actual. Aunque no queramos reconocerlo, existen grupos de poder mundial que digitan todo. Esos centros tienen vinculación entre ellos. Probablemente, esté integrado por el sistema financiero mundial, por las familias más acaudaladas del mundo, por las dirigencias políticas de los países más desarrollados. No puedo demostrarlo con pruebas tangibles; pero como dice el dicho: no creo en las brujas pero que las hay, las hay. En este caso, estos centros de poder podrían estar digitando las oportunidades económicas financieras de ciertos países. Construyen o destruyen el desarrollo de esos países. Digitan los mensajes subliminales a través de comunicadores para manejar las opiniones de las masas no pensantes. Es decir, nada es por generación espontánea. El que no comprenda todas estas cosas es porque tal vez esté adormecido, creyendo que la culpa de todo siempre la tenemos nosotros. Tal vez, si despertáramos veríamos qué es lo que está ciertamente sucediendo con la humanidad" .

Tecnócratas y burócratas de escritorio

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

"Escuchaba en la radio un comentario respecto a los impuntuales, quería agregar que también le cabe el sayo a los informales y pachorrientos que existen en los negocios y en las empresas llamados buro-vagos, que además detentan puestos en el que se toman decisiones y que rara vez aciertan, tanto en lo público como en lo privado. Agregaría falta de empatía con el trabajo, poco resolutivos, nada expeditivos, son ineptos, inútiles, burocráticos, nula creatividad. Destacamos muchas veces la evolución y lo bien que les va a la sociedades que hacen un culto de la puntualidad: Japón, Inglaterra, Francia, y el desastre latinoamericano donde ya sabemos de la informalidad en Méjico, Perú, Argentina. Particularmente me molesta que me hagan esperar y que deban esperarme. Sigo retando a los que me faltan el respeto no llegando a horario, no cumplan con la palabra y el compromiso. Si quedamos en una reunión a las 8 hs. AM no es 8.05 y si es 16.30 PM no es 16.40 es de respetuosos cumplir".

Un fallo polémico

MIGUEL ÁNGEL REGUERA

El fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, haciendo lugar al amparo presentado por la empresa Telecom sobre la regulación de tarifas de los servicios de telefonía, cable e internet deja al menos algunas preguntas que alguien debería aclarar. Primero el fallo no fue unánime, es decir de acuerdo a los números presentados por la empresa para justificar sus inversiones y el riesgo de no seguir operando, hay dos jueces que estimaron que el riesgo era cierto y preciso y otra camarista entendió que no era así. ¿Puede un número que indica pérdidas o ganancias ser interpretado de dos maneras diferentes? En segundo lugar toda decisión debe fundamentarse en el contexto que dice que: el mercado de que hablamos es oligopólico y en algunas regiones monopólico, lo cual justifica la aplicación de leyes que controlan, regulan y evitan que se produzcan abusos de posiciones dominantes. En tercer lugar claramente en el siglo XXI el acceso a la información, la libertad de expresión, el acceso a los bienes culturales, el derecho de trabajar por medios digitales, la comunicación, etc, deben garantizarse por el Estado por ser derechos humanos fundamentales, equivalente a los derechos consagrados en sucesivas ampliaciones en los siglos XVIII, XIX y XX (civiles, políticos, sociales, económicos, ecológicos, del usuario y consumidor, tecnológicos, protección de la infancia, igualdad de género, etc).

Finalmente, la pandemia y las necesidades que impone en materia de teletrabajo, educación a distancia, funcionamiento de los poderes del Estado, acceso al derecho a peticionar y obtener respuestas de oficinas públicas, registro para vacunarse y brindar información sanitaria, etc; justifican la regulación razonable del comerciar y ejercer toda industria lícita, que claramente es un derecho que debe ceder frente al derecho a la vida y la salud de la comunidad toda (como bien lo saben la mayoría de las empresas y comerciantes particulares en momentos de restricciones por razones sanitarias).

Esperemos que mas temprano que tarde la Corte Suprema o el Congreso de la Nación pongan las cosas en su lugar, pues de otro modo cualquiera de los jueces de la Nación respondiendo a una acción de amparo puede atribuirse el rol de Poder Constituyente y ponerse por encima de las Leyes que deben regir en una República.