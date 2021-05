Nelson Agoglia: "Es el clásico más importante de los últimos tiempos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Convirtió, hace 24 años, un gol que permitió ganar el derby en el barrio Centenario y la gente de Colón no lo olvida. Elogia a Domínguez y cree que Lértora, a pesar de las cuatro amarillas, tiene que jugar.

Pasaron casi 24 años pero la gente no se olvida. Por algo, aquel famosa slogan: "No se olviden de Agoglia". Si bien participó de momentos históricos de Colón, como las clasificaciones para las primeras copas internacionales y partidos que quedaron grabados a fuego, ese gol en el clásico del '97, sobre el final, que le dio el triunfo a Colón, es la mejor manera con la que Nelson Omar Agoglia se metió definitivamente en el corazón y el recuerdo de todos los sabaleros.

-¿Te sorprende que nadie se olvide de ese gol?

-¡Viniendo de la gente de Colón nada es sorprendente!... Es una hinchada maravillosa, que llevo en mi corazón y es un club al que me encantaría volver. Mirá que hemos vivido momentos decisivos, de los buenos como la clasificación a las copas, o de los malos, cuando peleamos el descenso, pero esa gente siempre nos apoyó y nos alentó.

-¿Qué pensás de este clásico?

-Que es el más importante de los últimos tiempos, sin ningún tipo de dudas. Que hay que jugarlo con el corazón, pero también con la cabeza.

-¿Algún técnico te marcó en esta clase de partidos?

-Mirá, en Colón tuve la suerte de tener muy buenos entrenadores y de todos guardo un hermoso recuerdo. Desde Ricardo Rezza, con el que nos salvamos del descenso, pasando por Jorge Olguín, que fue el técnico en aquél partido del '97, el profesor Córdoba, Pancho Ferraro... Recuerdo que con el profe jugamos un clásico muy especial, nosotros estábamos jugando copa y remontamos un resultado adverso.

-Y ya que hablamos de técnicos, ¿qué pensás de Domínguez?

-Un gran entrenador, un hombre inteligente, astuto, capaz, ideal para llevar adelante un proyecto a largo plazo. Yo no tengo dudas que es un técnico a la medida de Colón. Nosotros venimos trabajando con Luis Medero junto a Ricardo Magdalena y me encantaría ser el secretario técnico de Colón. Si bien hay otros técnicos que me gustan, no tengo ninguna duda de que haría lo imposible para dejar a Domínguez.

-Si por tus manos pasa la decisión de poner o sacar a , que tiene cuatro amarillas y una amonestación en el clásico lo inhabilitaría para el partido de cuartos de final, ¿qué harías?

-¡Lo pongo!... Colón tiene la posibilidad de ganar el partido y llegar de la mejor forma, en lo anímico, a la fase final. No desaprovecharía esa oportunidad. Lo pongo y si lo amonestan y lo tengo afuera, veo de qué manera me las arreglo. Además, es un jugador clave, es el dueño del primer pase en el equipo, algo parecido a la función que en su momento cumplía Diego Suárez en nuestro equipo. Es un jugador muy importante para un partido así.