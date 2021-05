Con un camión sólo para "secos", como es el sistema mixto en la recolección de residuos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los días para el sacado de basura domiciliaria húmeda e inorgánica se mantienen, pero este esquema coexiste ahora con otro: en 12 barrios, un camión pasa a contraturno para el retiro exclusivo de materiales secos. También se impulsan las "islas de separación" en 15 puntos de la ciudad.

En la ciudad de Santa Fe, el "viejo" cronograma de días para el retiro de residuos domiciliarios húmedos (domingo, martes, miércoles y viernes) y secos (lunes y jueves) se mantiene tal cual. Pero ahora este criterio coexiste con un sistema mixto, que se empezó a implementar tras la declaración del Aspo, cuando se creía que el contacto con superficies contaminadas del nuevo coronavirus era una alta fuente de contagio, y se podía poner en riesgo a recolectores y recicladores.

¿En qué consiste este sistema mixto? En el recorrido extra de un camión recolector que sale en contraturno de los recorridos ya habituales por 12 barrios de la ciudad, y que retira exclusivamente residuos secos (nada de húmedos, ni ramas, ni montículos de tierra), y que los lleva directo a la Planta de Tratamiento del Complejo Ambiental. Hay otro elemento: Las "islas de separación", que están en una quincena de puntos de la ciudad y en las que pueden depositarse, también, sólo secos reciclables (ver Eco Estaciones de reciclado).

"No hay un cambio en los días que ya existían para la diferenciación", deja en claro el secretario de Ambiente municipal, Edgardo Seguro, en diálogo con El Litoral. Desde hace muchos años, la ciudadanía tiene incorporado el hábito de que lunes y jueves debe sacar residuos secos. Esto sigue siendo así en muchas zonas de la ciudad.

Edgardo Seguro, secretario de Ambiente municipal.Foto: Flavio Raina

"En el sistema anterior (de lunes y jueves), las personas separaban residuos en origen, pero las empresas recolectoras tienen prohibido por ordenanza clasificar en la vereda: no pueden los recolectores separar aquellos residuos húmedos orgánicos e inorgánicos. Se llevan todo. No había ni hay una recolección diferenciada, sí 'diferente' -digamos-, porque sólo un grupo de vecinos, en esos días sacaba residuos secos", añade el funcionario.

No obstante, Seguro aclara que hay un primer eslabón de la cadena que es esencial, y que es la separación en origen: "Algo que no puede faltar, porque si no, no llegaría nada a la Planta del Complejo Ambiental. Pero nos encontrábamos con una mezcla de los mismos residuos dentro de cada camión: lo que no se estaba diferenciando era la recolección". En este sistema mixto, el camión de contraturno sólo puede retirar residuos secos reciclables. Levanta las bolsas que los vecinos hayan dejado con material seco. "Esto hace que que el sistema sea realmente diferenciado, ahora sí", subraya Seguro.

La experiencia del esquema mixto comenzó en los barrios María Selva y Mayoraz (allá con el inicio del Aspo), con volantes y folletería puerta a puerta de cada casa, donde se les propuso a los vecinos un día diferente para la recolección exclusiva de secos, con un camión en "contraturno" de la recolección domiciliaria habitual, además de los mismos recorridos habituales. Con el tiempo la experiencia se extendió a 12 barrios (ver Los barrios).

"Esto se determinó para que las personas que no diferenciaban y sacaban todo junto (húmedos y secos), lo siguieran haciendo en el horario que siempre lo hicieron. Pero aquella personas que decidía que su material seco separado en origen fuera retirado por un servicio especial, a éste lo tenía en un día especial y en un horario diferente", añade el secretario. Y asegura que "la prueba fue exitosa. La idea es crecer y acoplar este servicio a otros puntos de la ciudad. Se mejora en un 80% la capacidad de materiales reciclables cuando se hace una recolección diferenciada siguiendo este sistema", asegura.

Aspo y contagio por superficies

Durante el Aspo, se desaconsejó que los residuos domiciliarios indiferenciados fueran a clasificación manual. Se juntaba todo lo que había en la calle, y nada entraba en la planta de clasificación, por el riesgo de contagio de coronavirus mediante contacto con superficies contaminadas, ante la inminencia de que un ciudadano infectado hubiera desechado sus residuos, y con ellos, hubiera "llevado" el virus a una persona "huésped" que los recolectaba o procesaba. Pasado el tiempo, se determinó que el material seco y reciclable, si se mantenía 72 horas sin procesar y si tenía partículas con carga infectiva del virus, éstas, tras ese lapso de tiempo, se inactivaban.

"Todo esto, desde el inicio del Aspo, nos fue obligando a buscar alternativas que nos permitiera llevar a la planta de clasificación material realmente diferenciado, separado. Así, empezamos algunas pruebas en varios barrios para poder recolectar (residuos secos reciclables) un día diferente, sin cambiar los días habituales (lunes y jueves)".

-En su cuenta de Facebook, la Asociación Dignidad y Vida Sana publicó un comunicado donde no estaba del todo de acuerdo con estos cambios…, preguntó El Litoral a Seguro.

-Hubo una confusión. Lo hablamos con sus integrantes. Ellos tuvieron un período donde no recibieron casi nada de material y nosotros hicimos un gran esfuerzo por conseguirles convenios con empresas, general puntos de recolección, etcétera. En 2019, no había pandemia, y la Asociación vendió la misma cantidad que en 2002, con la pandemia y con todas estas acciones que estamos desarrollando.

La idea es que la Asociación reciba más material con este esquema mixto, y nuestra proyección para este año es de un aumento de más de un 30% en la cantidad de material seco ingresado. Hoy hay 12 barrios donde está el día extra sólo para secos, pero se piensa ampliar a otros barrios de la ciudad, pero progresivamente. Lo importante es que la gente vaya adaptando este esquema mixto.

La idea es que el material a procesar llegue secuenciado a la Planta, para poder tenerlo detenido esas 72 horas y procesado luego de forma sencilla. Con el camión de contraturno, hoy entran no seis, sino siete días residuos secos, de lunes a sábado. Entran pequeñas cantidades: no ya todas las toneladas que entraban de golpe el lunes, o de golpe el jueves.

Esto va a llevar un tiempo. Porque la ciudadanía tiene que ir entendiendo el proceso y acoplándose al nuevo sistema. Lo que acordamos con las empresas prestatarias es no cambiar los otros seis días de recolección para no alterar el hábito de sacado de residuos de la ciudadanía. Pero sí ir dándole una nueva alternativa.

Hoy la Planta en material diferenciado recupera un 2%; y cuando llega el material solamente seco, recupera más de un 50%. No se llega al 100% porque hay material que por más que es seco, no es reciclable. Pero el material seco, llegado en forma diferenciada, tiene una recuperación altísima, contra un 2% que se puede recuperar si el material llega todo mezclado.

Los barrios

El cronograma de recolección a contraturno es, según supo este diario, de la siguiente manera: lunes, Fomento 9 de Julio y Jardín Mayoraz en turno matutino, y Colastiné Norte (a partir de las 14); martes, María Selva I, Alvear y Sargento Cabral (turno matutino); miércoles, María Selva II, Sargento Cabral y San Roque en turno matutino; Candioti Sur (turno vespertino); jueves, en Colastiné Norte en Sector Este (vespertino), y viernes, Candioti Norte (turno vespertino).

Eco Estaciones de reciclado

En otros sectores de la ciudad donde no se implementa este sistema mixto, se establecieron "islas de separación". Son las llamadas "Eco estaciones de reciclado". Allí, los vecinos puede ir con sus bolsas de residuos secos y dejarlas. Todo ese material va directamente a la Asociación Dignidad y Vida Sana, dice Edgardo Seguro.

Se trata de containers o "campañas" para separar papel y cartón (diarios y revistas, carpetas, folletos, papel blanco. cajas y envases de cartón corrugado, cartulinas, tetra brik) y secos: envases de vidrio, botellas, frascos, restos de vidrio; envases de metal como latas, envases de conserva, perfumería, bebida y otros objetos de acero, aluminio, hierro, cobre, bronce; y envases de telgopor como vasos, bandejas, cajas u otros objetos. Y también, envases plásticos: de bebida, de productos de limpieza e higiene personal, de lácteos.

Estas Eco Estaciones están encuentran en el Palacio Municipal; en el Instituto Municipal de Salud Animal (Jardín Botánico); Instituto Municipal de Salud Animal (Parque Garay); Distrito Este; Distrito Noreste ; Distrito La Costa; Estación Las Paltas (Colastiné); Estación Belgrano; Costanera Este; Costanera Oeste; Shopping Puerto Plaza; Mercado Norte, y ACAV (Aristóbulo del Valle 6726).