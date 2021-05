https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de vaivenes y semanas de internación, el locutor anunció que finalmente atravesó la enfermedad con éxito y espera volver a su programa pronto.

Tras un mes contagiado Víctor Hugo Morales superó el coronavirus: "El lunes ya estoy volviendo a mi casa"

Este viernes, desde La Mañana (AM 750), Víctor Hugo Morales (73) celebró haber superado el covid-19. Además, el periodista les agradeció a los médicos y al personal de la Clínica de rehabilitación Alcla y adelantó que el martes ya haría el programa desde su casa.

“Estoy muy contento. Es la segunda semana consecutiva después del retorno. Y el lunes ya estoy volviendo a mi casa. El lunes hago el programa desde esta Clínica Alcla a la que tanto le agradezco porque han sido ciertamente gentiles, me han recuperado muchísimo, hacen un trabajo que me asombra y además pusieron muy buena voluntad para que yo desde aquí pudiera estar en contacto permanente con el programa”, sostuvo Morales en el cierre del programa matinal.

El locutor explicó cómo sería su actividad, ya en la comodidad de su hogar. “El lunes vuelvo y el martes, si Dios quiere, ya estaré haciéndolo -el programa- desde mi casa. Muchas gracias a la gente de Alcla”, reiteró.

La persistencia del Covid-19

Tras permanecer internado en el Sanatorio De Los Arcos durante varios días, el relator de fútbol había recibido el alta de cuidados intensivos, para después confirmar que seguía dando positivo por Covid-19.

El periodista estaba por comenzar la recuperación posterior a la enfermedad, pero aseguró sorprendido que un nuevo hisopado confirmó que el virus se mantiene en su organismo.

"No tengo una buena noticia, empecé bien, pero continúo habitado por el Covid. No lo puedo creer", había remarcado Morales en su programa de radio.

Para añadir: "Empecé bien en la mañana por lo que les contaba del oxígeno, pero pueden creer que al rato entre un médico aquí en la clínica, donde todavía no puedo empezar la recuperación, me dijo que todavía el hisopado que me hicieron cuando entré da positivo".