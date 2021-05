Rossi decide si va a Unión y da charlas para el Barcelona

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Recibió la propuesta por parte del adjunto de Paco Seirulo, responsable del área de Metodología del Barcelona de España y dará su primera charla el 19 de mayo.

Mientras Rubén Rossi sigue evaluando la propuesta que le hizo Unión para hacerse del fútbol infanto-juvenil de la institución, recibió la propuesta del Barcelona de España para realizar charlas vía zoom para los scouting, cuerpos técnicos de La Macía y del primer equipo, preparadores físicos y profesionales que trabajan en la entidad catalana, arrancando la primera de ellas el próximo 19 de mayo a las 11, hora de nuestro país.

Esta invitación del Barcelona fue realizada a través de uno de los adjuntos del responsable de metodología de la cantera del FC Barcelona, Paco Seirulo.

Además, Rossi está trabajando en la creación de una Escuela de Juego junto a David Rossi y Diego Buonanotte. A propósito de ello, Rossi señaló que "desde hace muchos años me he venido preparando para esta ocasión, la de poder desarrollar junto a dos personas que quiero y admiro un proyecto que sirva a la formación integral del niño y la niña que se inicia en el deporte, en este caso el fútbol", agregando que "siempre he sostenido que aprender a jugar a la pelota es, en cierta forma, aprender a vivir, pues en ese juego se encuentran muchos valores y principios que son los que conforman esa humanidad que nos diferencia de los animales. De nada sirve pretender formar futbolistas si primero no se forma a los hombres y mujeres que juegan al fútbol".

Respecto de la posibilidad concreta de que Rossi se pueda hacer cargo de las divisiones formativas de Unión, luego de la última charla que tuvo con los dirigentes se abrió un compás de espera, ahora favorecido por la suspensión de los torneos juveniles.

Ambas partes -dirigencia y Rossi- acordaron tomarse un tiempo que también iba a servir al hombre que ya ocupó ese cargo en Unión, allá por los años finales de la década del '90 e inicio del nuevo siglo, para acomodar sus otras ocupaciones para ver si está en condiciones de asumir por entero el desafío de volver a conducir el fútbol amateur de la institución.

En los últimos días también aparecieron otros nombres, como por ejemplo el de Gustavo Tognarelli, ex arquero rojiblanco, integrante del plantel que logró el ascenso en 1989.