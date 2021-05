https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este año comenzó a disputarse de manera oficial. En las finales de Sub 16 y Sub 21 se vieron partidos de muy buen nivel.

Liga Regional Paivense La primera experiencia oficial en Femenino Este año comenzó a disputarse de manera oficial. En las finales de Sub 16 y Sub 21 se vieron partidos de muy buen nivel.

Para analizar el surgimiento y posterior crecimiento de la actividad, el presidente de La Liga Regional Paivense, Eneas Cencha, expresó: "El desarrollo del fútbol femenino en Liga Regional Paivense tuvo su punto de partida con permitir la participación de niñas en las categorías menores (hasta los 12 años inclusive). Esto se hizo por dos motivos. El primero por un sentido de inclusión que tiene la Liga. El segundo por una cuestión de necesidad. Porque a veces en localidades muy pequeñas, que tal vez no llegan a 1000 habitantes, necesitaban sumar para poder completar el equipo. Las nenas tenían ganas, los padres apoyaban, y nunca hubo un problema en la interrelación con los varones".

"Cuando la Liga consiguió la afiliación al Consejo Federal se siguió manteniendo esta modalidad. La modalidad mixta que puede verse como novedoso o inconveniente desde algunos sectores, contrasta con la recomendación de FIFA, que promueve que el fútbol sea mixto hasta los 12 años (algo que es muy normal en países como Estados Unidos, Canadá, Noruega o Suecia)", agregó el dirigente.

"El siguiente paso, que se concretó el año pasado, fue la aprobación por parte del Consejo Directivo de incluir las categorías Sub 16 y Sub 21 en Femenino como categorías oficiales y en competencia (por la pandemia) recién este año pudieron comenzar con la disputa de un campeonato oficial", indicó.

-¿Qué podés decir del nivel de juego?

-Se ve sobre todo en la categoría Sub 16, que hay varias jugadoras que vienen con una proyección de haber competido hasta los 12 años en modalidad mixta, donde se notan los beneficios en aspectos como movilidad, despliegue en cancha, control de pelota, psicomotricidad fina. En las finales del torneo de verano se vieron muy buenos partidos, tanto en Sub 16 como Sub 21. Pero especialmente en Sub 16 considero que va a haber jugadoras que nos van a llenar de satisfacciones. Sin duda que su techo va mucho más allá de la Liga Paivense.

Las promesas del Sub 16

Valentina Silvestre tiene 14 años. Ante la escasez de jugadoras en su localidad, consecuencia natural de los prejuicios propios de otras épocas, juega tanto en la categoría Sub 16 como también en el Sub 21 del Polideportivo Videla. En la final del torneo de verano (transmitido en directo por tv regional) fue la gran figura del cotejo, pese a que ese partido lo ganó Alianza Costera. Por eso nos interesaba charlar con ella respecto de su vivir con la redonda.

-¿Cuándo empezaste a jugar?

-Desde muy chica, aunque en el club recién hace 3 años que vengo practicando. Antes jugaba mixto, después ya por la edad no pude y ahora competimos en la categoría femenino.

-¿Por qué el fútbol y no otro deporte?

-Porque tengo 4 hermanos varones y era el único deporte que me habían inculcado en la familia. Empecé a jugarlo con mis hermanos en casa, hasta que un día empecé a jugarlo ya en conjunto con un equipo. Comencé a entrenar con los varones de mi edad.

-¿Por qué defensora?

-En realidad, la final fue mi primer partido como defensora. Yo jugaba de delantera, pero el DT me necesitaba ahí, y por supuesto que todas estamos para sumar.

-Por tu rendimiento no se notó que era tu primer partido defendiendo...

-Me costó un montón, es como que sentí más la presión. Pero me pude adaptar.

-¿Mirás fútbol profesional? ¿Tenés alguna jugadora referente?

-Sí, yo miro mucho a Boca, "Las Gladiadoras". Siempre que juegan las miro. En mí puesto ?que sería delantera? Yamila Rodríguez y ahora de defensora hay varias, pero te diría Florencia Quiñones. Pero Florencia no es central, es lateral.

-De defensora, ¿fue sólo por la faltante de chicas en el equipo?

-Sí, en Sub 16 en un partido llegamos a jugar con 9 jugadoras. Hubo partidos que algunas chicas estaban con molestias o lesiones menores e igualmente decidieron jugar por las ganas y el compromiso con el equipo. Al tener un plantel reducido, era normal alternar sub 16 y sub 21, pero la campaña que hicimos entusiasmó a muchas chicas que no se animaban. Pero para el próximo torneo ya conseguimos para completar el plantel.

-¿Soñás con algún día por ejemplo jugar en Boca o algún otro equipo de la Liga Profesional?

-Sí, ojalá. Yo entreno y juego para eso. Creo que todas tenemos el sueño de llegar a un equipo importante de Primera.

Goleadora y campeona

Camila Acevedo, delantera de Alianza Costera, se coronó campeona en Sub 16, marcando 1 de los 3 tantos en la victoria ante Polideportivo Videla, que le dio el título al conjunto de Cayastá.

Tiene 12 años, en junio cumple 13. Hace 4 años que juega el fútbol. Comenzó en inferiores menores, en Almafuerte, donde se promovió fuerte la inclusión de jugadoras.

-¿Por qué elegiste fútbol?

-Porque los otros deportes no me gustan y me llama muchísimo más la atención el fútbol.

-¿Qué sensaciones tenés cuando jugás un partido o cuando metés un gol?

-Siento muchos nervios al estar adentro de la cancha, pero cuando festejo un gol, que toda la gente me esté mirando, genera un hormigueo especial, saber que están festejando conmigo un gol.

-¿Por qué delantera?

-A mí me gustaba jugar de defensora, pero físicamente era muy flaquita, así que me empezaron a poner de delantera y ahora me acostumbré al puesto.

-En tu puesto, ¿como qué jugadora te gustaría ser?

-Alex Morgan de Estados Unidos.

-¿Cómo viviste esta temporada que fue el debut del Femenino?

-Es algo que esperaba, había incertidumbre sobre si íbamos a tener el femenino, pero la liga nos apoyó y comenzó el torneo. Al haber jugado con varones, nos dio otro ritmo, porque al tener más fuerza los varones teníamos que ser más rápidas para controlar y pasar la pelota.

-¿Sonás con jugar en algún equipo de Primera?

-Si, desde chica, y mi sueño es llegar a hacerlo en la selección, sería algo increíble.