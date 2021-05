La NASA capta los sonidos en vuelo de su helicóptero Ingenuity en Marte

El rover Perseverance de la NASA captó por primera vez el zumbido de las hélices del helicóptero Ingenuity mientras volaba en la atmósfera marciana durante el cuarto vuelo que efectuó el aparato, informó hoy la agencia espacial estadounidense (NASA).



En un video difundido de casi tres minutos se escucha el ruido del viento que sopla a través del cráter Jezero, donde Perseverance aterrizó en febrero en una misión para buscar signos de vida microbiana antigua.

🔊🔴 New sounds from Mars: Our @NASAPersevere rover caught the beats coming from our Ingenuity #MarsHelicopter! This marks the first time a spacecraft on another planet has recorded the sounds of a separate spacecraft.



🎧🚁 Turn the volume up: https://t.co/o7zG6mQJzx pic.twitter.com/s8Hm3dhcgg