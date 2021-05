Hamilton logró la pole en el GP de España, la número 100 en su carrera

Lewis Hamilton logró este sábado un nuevo hito en la Fórmula 1, con el logro de la "pole position" número 100 de su carrera, lo que le permitirá salir primero en el Gran Premio de España que se correrá este domingo en el Circuito de Barcelona.





El séptuple campeón del mundo consiguió finalmente esa estadística que se le había negado en fin de semana pasado en Portugal cuando lo relegó su compañero de escudería Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, hoy tercero detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

A @pirellisport Pole Position Award like no other 🙌@LewisHamilton #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/oeJKvQxz4O