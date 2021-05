https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 08.05.2021 - Última actualización - 13:25

13:18

El Litoral, CyD LItoral y www.ellitoral.com arrancaron la tremenda movida de cara al primer clásico pandémico de la historia en Santa Fe. Se viene una histórica transmisión en YouTube, con el relato del más grande de todos: Ricardo Porta.

La opinión de Pumpido con el tema Lértora Nery banca al "Barba" Domínguez: "Basta de salvarse con el clasiquito" El Litoral, CyD LItoral y www.ellitoral.com arrancaron la tremenda movida de cara al primer clásico pandémico de la historia en Santa Fe. Se viene una histórica transmisión en YouTube, con el relato del más grande de todos: Ricardo Porta. El Litoral, CyD LItoral y www.ellitoral.com arrancaron la tremenda movida de cara al primer clásico pandémico de la historia en Santa Fe. Se viene una histórica transmisión en YouTube, con el relato del más grande de todos: Ricardo Porta.

Con la fuerza de la marca El Litoral, la ciudad ya empezó a vivir desde anoche esta edición especial del clásico Colón-Unión, camino al domingo a las 18 en el Cementerio de los Elefantes. Desde la pantalla de CyD Litoral (el canal de TV propio de esta casa), a través de la home www.ellitoral.com y sus plataformas de redes sociales, arrancó la vigilia al primer derby pandémico de la historia. El popular Ricardo Porta, que relatará el clásico por YouTube en una transmisión inédita; el ex jugador de Unión, Nery Alberto Pumpido; el ex goleador sabalero, Mauricio Aníbal "Tuca" Risso dieron el puntapié inicial para la fiesta con el hastag #ElLitoralClásico.

Con el estilo frontal de siempre, jugó fuerte como siempre Nery Alberto Pumpido, ex jugador de Unión y campeón del mundo con la Selección Argentina en México '86. Unos minutos antes se confirmaba la decisión de Eduardo Domínguez: no jugará Federico Lértora el clásico, porque está "colgado" con cuatro amarillas, no lo quiere arriesgar contra Unión y lo cuida para el partido de cuartos de final.

-¿Cómo ves esta decisión de Eduardo Domínguez, Nery, de no poner a Lértora?

-Lógica viniendo de un técnico serio como Domínguez. Para Colón, el partido más importante que se viene es el de cuartos de final el otro fin de semana y no el clásico contra Unión. Colón ya está clasificado y jugará de local. Es perfecto, pienso en grande Domínguez. Es lo que vengo pidiendo hace tantos años en Santa Fe: ¡busquemos un título!. El clásico es hermoso, para jugarlo pero no para usarlo de salvavidas. ¡Basta de salvarnos y salvar todo el año con un clásico!. Colón está adentro, Unión puede clasificar. Si eso pasa, están los dos clubes a dos partidos de jugar una final. ¡Qué lindo sería para la ciudad!.

-¿Qué te genera este Colón-Unión?

-Que habrá algo en juego, porque Unión depende de ese resultado para clasificar a los cruces. Eso le pone un condimento especial.

-Y hablaste de Domínguez, hablame de Azconzábal ahora...

-Es un proceso nuevo en Unión, con un cambio de idea y eso cuesta. Que Unión llegue a la última fecha con posibilidades de clasificar es un mérito del entrenador. Creo que está haciendo bien las cosas

-¿Quién te llama la atención cuando ves Colón?

-El chico Farías, sin dudas, me parece muy interesante.

-¿Y en Unión?

-Me gusta mucho Zenón, pero me preocupó leerlo el otro día que no aguanta el ritmo de tres partidos seguidos en la parte física; es algo que no puede pasar en la preparación.

-¿Qué diferencia ves, a priori?

-La experiencia de los jugadores de Colón: el "Pulga", Aliendro, Paolo Goltz, el mismo Lértora que no va a jugar. Yo miro todo siempre, me doy cuenta cómo los hablan a Meza, Farías, Garcés. En Unión hay menos, sólo Acevedo.

-¿Creés que se puede dar un título para Santa Fe?

-¡Hay que buscarlo...!...puede ser ahora. Mirá los grandes, todos en las Copas, varios con quilombos...Son tres partidos nada más, no hay gente, es mano a mano en canchas neutrales. ¡Claro que se puede dar, hay que soñar en grande!

Porta: "Relaté todos los clásicos en la A"

Ricardo Porta, el periodista que marcó un antes y después en la historia de Santa Fe con sus relatos, estará junto a Enrique Cruz (h) y Darío Pignata en una histórica transmisión de El Litoral: por primera vez un clásico se emitirá en la ciudad por el canal YouTube. Se podrá seguir la previa desde las 16 a través del canal de TV CyD Litoral, el sitio www.ellitoral.com, Face y lo dicho de YouTube.

"Tengo la suerte de haber relatado, desde mis inicios en LT 9, todos los clásicos de Santa Fe en Primera División. El del domingo será uno más, pero muy especial gracias a esta gran familia que es Diario El Litoral. Me siento pleno, activo y con muchas ganas de estar con Quique y Darío durante los 90 minutos", comentó Ricardo Porta.

Tuca Risso: "Colón es confiable"

Mauricio Aníbal Risso, ex goleador de Colón y doblemente anotador en los clásicos, opinó del momento del equipo de Eduardo Domínguez: "Quizás no sea un Colón que te llene la vista, que juegue lindo. Pero tenemos un equipo confiable. Cuando este equipo sube la pelota y pasa, te mata. Me encanta la dupla del "Pulga" con este chico Farías, que es guapo. ¡Me sorprende como va al frente con 18 años!. El otro día le decía a un amigo: ¡Siempre en Colón hubo un "9" de faro, referencia de área!. Ahora no; sin embargo el gol está. Como hincha, veo un equipo confiable".

Nery con el "Tuca". El mensaje de los ex futbolistas con sus camisetas: Nery Alberto Pumpido y Mauricio Aníbal RissoFoto: Manuel Fabatía

Para finalizar, el "Tuca" Risso dijo: "¿Cómo no ilusionarnos?. ¡Somos Colón, vivimos de la ilusión, como tantas otras veces!. Espero que la gente viva el clásico desde su casa, en paz, respetando la pandemia".